Brad Pitt amenaza con demandar a Makoke La agencia de representantes que lleva al actor ha enviado un comunicado donde asegura que demandará a la ex de Kiko Matamoros si no dejaba de hablar de Brad Pitt LEONOTICIAS León Martes, 8 enero 2019, 13:42

La agencia de representantes que lleva a Brad Pitt ha enviado un comunicado a 'Sálvame' donde amenazan con demandar a Makoke si no deja de hablar de la noche en la que, supuestamente, pasó algo entre la ex de Kiko Matamoros y Brad Pitt en Valladolid, algo que Gustavo González desmiente categóricamente. «Rotundamente no. Llevo diciéndolo hace años, pero como han construido una mentira durante tanto tiempo y la han vendido, no se puede echar atrás», asegura el colaborador del programa de las sobremesas de Telecinco.

«En esa época había muchos reporteros y si Brad Pitt hubiera estado en Valladolid con Makoke, como ella dice, que no te quepa ningún duda de que habría testimonio gráfico». Gustavo González asegura que la noche que supuestamente pasó algo entre Brad Pitt y Makoke, el actor estaba realmente con Mar Saura y con otra persona que no ha querido revelar su nombre.