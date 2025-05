Belén Rueda revela que el ictus que sufrió hace años le salvó la vida La actriz ha confesado que no quería hablar de su salud para que no le afectada profesionalmente

Belén Rueda ha vivido la aventura de 'Planeta Calleja' por el Mar Rojo junto a Eva Hache, Santiago Segura, David Bisbal y su mujer, Rossana Zanetti. Una experiencia que propicia reflexiones y conversaciones con Jesús Calleja en las que descubrimos algunas de las vivencias más íntimas de nuestros famosos. En este caso, la reconocida actriz ha confesado cómo el ictus que sufrió hace años le salvó la vida. «Era un ictus transitorio pero gracias a eso me hicieron un TAC en la cabeza, que yo nunca he tenido dolores de cabeza, y me descubrieron un aneurisma», ha contado. Una protuberancia anormal en las paredes de un vaso sanguíneo en el cerebro que de no haberse encontrado podría haber tenido consecuencias fatales.

Tras la detección del aneurisma le implantaron un stent a través de la femoral hasta la cabeza. «Tengo un stent que me parece fascinante, a través de la femoral. Cuando terminé el neurólogo, que para mí es Dios, me dijo: 'Ahora estás mejor que antes'», ha recordado.

Pero, además, Belén ha explicado que estuvo tiempo guardando el secreto de su dolencia. «Durante mucho tiempo, Jesús, no lo quieres decir», ha afirmado. «Te puede afectar al trabajo, porque te tratan diferente. Te afecta todo. En este trabajo mucho más», ha reflexionado. Sin embargo, no vivió el proceso en soledad ya que su familia estuvo en todo momento a su lado.

