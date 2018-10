Belén Esteban desvela cómo fue su bronca con Carlos Lozano en el debate 'GH VIP' Belén Esteban y Carlos Lozano, en plena bronca. / Telecinco La 'princesa del pueblo' recuerda algunos detalles que no se vieron en la pequeña pantalla EL NORTE Miércoles, 24 octubre 2018, 19:01

Carlos Lozano y Belén Esteban protagonizaron un duro enfrentamiento durante el debate de 'Gran Hermano VIP'. El presentador reprochó a la de Paracuellos del Jarama que llevara «veinte años hablando de un torero» para ganarse la vida. Unos días después, la 'princesa del pueblo' ha revelado a la audiencia detalles que no se vieron sobre su pelea con el madrileño.

«Preguntadle al regidor las veces que le tuvo que llamar la atención porque no se callaba. Estábamos viendo un vídeo y nos decía: '¡pelotas!', ¿pelota yo de quién?» se preguntaba Belén, que añadiría más tarde: «A Miguel Frigenti le dijo de todo, a todo el mundo, ¡nos llamó de todo!».

La colaboradora de 'Sálvame' recordó que no es la primera vez que Lozano se mete con alguno de sus compañeros del debate de 'Gran Hermano VIP'. «En el primer programa, o en el segundo, tuvo una movida con Sandra Barneda que yo me tuve que levantar y todo. Con Nagore, se fue del plató, ¡así no se puede!». El comportamiento de Lozano fue tal que la conductora del programa tuvo que pedir a los técnicos que silenciaran su micrófono.

A pesar del enfrentamiento, Esteban no parece guardarle rencor, incluso se ha mostrado comprensiva con su actitud. «Yo entiendo que no lo esté pasando bien, porque no debe ser fácil», aunque posteriormente le envió un aviso: «No puedes venir a atacar a los que estamos contigo, a tus compañeros».