Ana Belén: «Soy capaz de ponerme a cantar por la calle» Antena3 La cantante visitó anoche 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco, 'Vida' E.N. Martes, 20 noviembre 2018, 17:46

Pablo Motos aprovechó la visita de Ana Belén anoche en 'El Hormiguero' para hacerla cantar 'Let it be', mientras él la acompañaba con la guitarra. La artista confesó que «soy muy cantarina, me encanta cantar, he llegado incluso a avergonzar a mi familia porque soy capaz de ponerme a cantar por la calle, incluso cuando estamos de compras en unos grandes almacenes, por ejemplo, y la gente nos mira».