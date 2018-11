Barei muy cerca de dar a luz Barei. / Instagram La cantante no se quiso perder Los40 Music Awards EL NORTE Lunes, 5 noviembre 2018, 13:14

Muchos fueron los artistas que no se qusieron perder la la gala de entrega de Los40 Music Awards en el WiZink Center de Madrid. Junto a los grandes triunfadores de la noche, Dua Lipa y Pablo Alborán, con tres y dos galardones respectivamente, también se pudieron ver otros rostros famosos como David Guetta, Rosalía o David Bisbal que acudió acompañado de su mujer Rosanna Zanetti. Tampoco faltó a la cita una 'embarazadísima' Barei quien a su llegada en el photocall no dudó en hablar con el portal 'Chance' de sus casi ocho meses de embarazo. «Muy bien. He tenido un embarazo muy bueno. Ahora ya me duele mucho la espalda, pesa mucho, duermo muy mal. Pero no he tenido náuseas, no he tenido vómitos, no me he encontrado mal, no me han pedido estar en reposo absoluto que con embarazo múltiple te suele pasar. Muy contenta, saco videoclip nuevo, además un videoclip muy especial centrado en mis peques aprovechando una balada que llevo mucho tiempo queriendo sacar, de mi disco, quiero que la escuchéis todos cuando salga que será antes de Navidades».

Sobre el nombre que le va a poner al futuro bebé, la cantante lo tiene claro, aunque «no lo voy a decir. Para el nombre tendréis que ver el videoclip. En el videoclip lo desvelo», comentó.