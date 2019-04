Bárbara Rey lanza un mensaje a Isabel Pantoja tras haberse quedado fuera de 'Supervivientes' Bárbara Rey. / INSTAGRAM La artista asegura que no tiene «ninguna envidia a determinada persona» LEONOTICIAS León Martes, 16 abril 2019, 10:41

Bárbara Rey ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram para explicar cómo se siente después de no ser concursante de esta edición de 'Supervivientes'. La artista, que se situó como una de las posibles concursantes de este 'reality', finalmente no concursará y han saltado todas las dudas del por qué de esta decisión que parece no haber afectado a la madre de Sofía Cristo.

«Como ya os adelanté no voy a opinar de nada que sienta o piense. Es muy desagradable que me insulten y digan que tengo envidia a determinada persona. Podría poner mucho ejemplos auténticos, por los cuales nunca tendría envidia a esta persona, me los voy a callar. A buenos entendedores...», ha comentado en su Instagram. Lo cierto es que, se trata de un mensaje bastante directo hacia Isabel Pantoja, que sin lugar a dudas se ha convertido en la concursante estrella de esta edición de 'Supervivientes'. La 'vedette' ha querido asegurar que no tiene ninguna envidia hacia la tonadillera y lejos de hablar y explicar cómo se siente, ha preferido guardar silencio. La que fuera amiga íntima de Chelo García Cortés no disfrutará de los maravillosos paisajes paradisíacos de Honduras y mucho menos de la compañía de la colaboradora de Sálvame y de la cantante, Isabel Pantoja, en la playa. Lo que podía haber sido unas de las mejores 'vacaciones' se han truncado y se ha convertido en un sueño no cumplido. La madre de Sofía Cristo tendrá que esperar al año que viene para saber si puede mostrar la mejor y la peor cara en un reality que sin duda, se caracteriza por la fortaleza que tienen que tener cada uno de los concursantes que se sumergen en esta aventura.

