Azahara y Juanma Furió formalizan su amor

Jueves, 20 septiembre 2018

Es una de las parejas formadas en una edición de 'Gran Hermano' (la 15), que no sólo continúan, sino que dan pasos para inmortalizar su relación. Azahara y Juan Furió se conocieron hace cuatro años, tienen una hija en común, Natura, y ahora quieren formalizar su amor pasando por la vicaría.

Ninguno de los dos ha dudado en compartir la felicidad que sienten juntos a través de las redes sociales. Azahara ha recurrido a Instagram para compartir una imagen en la que él aparece abrazándola por la espalda. «4 años yaaa??? 4 años desde que nos conocimos? Es una frase muy típica pero COMO PASA EL TIEMPO y cuanto hemos vivido juntos. Esta foto muestra perfectamente nuestra pareja : amor, complicidad, risas, abrazos y nuestra mejor creación NATURA (nuestras discusiones tenemos ehhh, que menudo carácter nos gastamos ambos)», escribió.

La joven añade: «Por muchos más 18 de Septiembres juntos. Siempre pienso, jo nuestra peque podrá ver como se conocieron sus papis que guay nooo? Para tod@s los que creísteis en nuestra historia desde el principio deciros que habrá boda, no sabemos la fecha pero la habrá y habrá más hermanit@s para Natura también antes de que sea adolescente la peque, gracias por vuestro cariño siempre».

Juanma Furió se sumó a la iniciativa de su compañera y publicó una declaración de amor, pero sin hablar de boda: «4 años ya disfrutando de TI donde me has acompañado en los mejores momentos de mi vida y deseo que sea así por siempre jamás. Por que mi YO es mejor contigo y mi estado natural a tu lado se llama FELICIDAD por que los baches los saltamos juntos, las curvas las tomamos de la mano, así que agárrate fuerte por que NUNCA TE VOY A SOLTAR. Me encanta seguir creciendo y evolucionando como persona a tu lado por que todo esto contigo es más fácil y sin ti no sería posible. GRACIAS POR HABERME ELEGIDO A MI Y DEJARME COMPARTIR LA VIDA A TU LADO».