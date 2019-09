Asturias para vencer al desamor Alejandro Sanz, en uno de los paisajes del occidente asturiano que sirvieron de escenario. Alejandro Sanz presentó ayer el videoclip de su canción 'El trato', filmado en el Principado GUILLERMO MAESE Sábado, 28 septiembre 2019, 18:01

Al borde del abismo. Así está Alejandro Sanz, literal y musicalmente, en su nuevo videoclip de la canción 'El Trato'. El músico español escogió Asturias para rodar su último videoclip y mostrar al mundo su trabajo más personal. El cantante eligió los acantilados de Cabo Blanco, en El Franco, cuyo paisaje forma parte del que está llamado a ser su nuevo éxito musical. Desde que se estrenó en la noche del jueves 26 de septiembre, acumula cerca de 200.000 visualizaciones.

«El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos», así empieza la canción que narra la historia de un desamor y que la verde, montañosa y costera Asturias pone paisaje. El vídeo intercambia cambios de escenas con un volteo de la imagen para simular el desasosiego y la desesperanza del personaje ante la pérdida del amor. La belleza del paraje toma el protagonismo en la cinta para continuar con la desgarradora historia a la que Sanz pone letra y voz.

El Principado vuelve a sacar músculo con sus montañas para mostrarse al mundo como uno de los lugares más impresionantes de la Península Ibérica. No es para menos. Su estancia en Asturias no le dejó indiferente, y así lo hizo saber a sus seguidores en Instagram cuando calificó la zona como «un paraíso que te quita el hipo» y no dudó en alzar su voz para gritar «Puxa Asturies».

Mientras Sanz pasea por el Cabo Blanco, o asciende montañas a pie, sus letras siguen mostrando el vacío de la soledad: «El trato era que nos quisiéramos sin el permiso del cielo. El trato era que nos amaramos aunque nos faltara el infierno». Es ahí, cuando las tierras asturianas comienzan a resquebrajarse para simular el resquebrajamiento de su alma. No hay final feliz en la canción. La estancia de Alejandro Sanz en Asturias se extendió durante varios días, lo que hizo al cantante rendirse ante su belleza: «Asturias, qué bonita eres», sentenció en su despedida.

Asturias volverá a ser la protagonista de una gran publicación para la campaña publicitaria de invierno de El Corte Inglés. La multinacional ha elegido el puerto de La Cubilla como escenario para su catálogo de moda para la próxima temporada. No cabe duda que este paraje natural, en pleno corazón del Parque Natural de las Ubiñas (Reserva de la Biosfera por la Unesco) se está convirtiendo en un importante reclamo turístico para las grandes marcas.