Antonia Dell'Atte y Carmen Lomana se vuelven a enfrentar Antonia Dell'Atte y Carmen Lomana. / TVE María Castro ha puesto fin a su participación en 'Masterchef Celebrity' E.N. Lunes, 22 octubre 2018, 20:18

Antonia Dell'Atte y Carmen Lomana han vuelto a protagonizar un fuerte enfrentamiento, mientras María Castro, por sorpresa, se convertía en la eliminada de la semana.

Los concursantes debían alimentar a 50 productores musicales y artistas. Cada uno de los equipos estaba capitaneado por Paz Vega y Ona Carbonell. La primera contó para su equipo con Carmen Lomana, Santiago Segura y Boris Izaguirre. Tendrían que preparar un plato pero con la falta de un ingrediente básico: la sal que se la había quitado el equipo rival.

Por otra parte, el equipo de Ona lo completaban Antonia Dell'Atte, Mario Vaquerizo y María Castro, que tenía que preparar dos platos: Wok de quinoa y verduras con huevo poché y tartaleta de crema de limón con carpaccio de piña, un plato que se presentaba algo complicado y por el que Paz Vega decidiera decantarse por la ensalada de cangrejo y el plato de carne.

Durante el transcurso de la noche, los concursantes han recibido la visita de Amaia Montero y Carlos Baute, que más tarde se han unido a Sweet California, Manuel Martos, Ana Guerra y Miriam de 'OT 2017', entre otros, para disfrutar del menú.

Paz Vega, emocionada por el resultado, le ha dicho a Carmen Lomana: «Eres el talismán». Palabras que no han gustado a Antonia Dell'Ate, quien ha manifestado que no le ha gustado nada el espectáculo de Lomana y que no le daba ninguna pena, creando un enfrentamiento entre ambas.

La tercera prueba de la noche, un 'mar y montaña', ha sido la responsable de la eliminación de María Castro.