Amaia y Alfred coinciden en el concierto de Agoney El catalán fue como artista invitado y Amaia no quiso perderse el evento LEONOTICIAS León Martes, 11 diciembre 2018, 14:09

Desde la ruptura de Alfred García y Amaia Romero, no se había vuelto a ver a la expareja... hasta este fin de semana, en el concierto de Agoney, en Barcelona. Alfred estuvo en el escenario junto a su compañero interpretando la canción 'Somebody to love', emocionando a todos los asistentes entre los que se encontraba su expareja Amaia Romero.

Amaia disfrutó del concierto acompañada por las profesoras de la Academia, Mamen Márquez, Andrea Vilallonga y Magali Dalix no se quisieron perder un momento tan importante en la carrera del canario y no dudaron en compartir una foto con Amaia.