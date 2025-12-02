leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro y Mayeli, en 'La isla de las tentaciones'. Mediaset

Álvaro desvela el embarazo secreto de Mayeli en 'La isla de las tentaciones'

La joven ha emitido un comunicado sobre su situación actual

Joaquina Dueñas

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:31

Comenta

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' se ha visto sacudida por un auténtico terremoto durante la hoguera de las consecuencias. Después de días de rumores, la participante Mayeli ha confirmado que está embarazada, algo que había mantenido en secreto hasta el último momento. La confesión llegó después de que su pareja, Álvaro, anunciara sin previo aviso que iban a ser padres.

Todo sucedió durante el tenso encuentro con Sandra Barneda. El joven vio sus imágenes junto a Erika y después de que su novia le recriminara su comportamiento se levantó y espetó: «Mira, Sandra. Voy a ser completamente sincero... Mayeli y yo vamos a ser padres». Una frase que dejó estupefacta a la presentadora, experta en manejar momentos imprevisibles. «¿Perdona? ¿Mayeli, estás embarazada?», preguntó Barneda todavía en shock. Tras volver a insistir, llegó la confirmación cargada de reproches hacia Ávaro: «Eso es algo que me corresponde decir a mí, no te corresponde a ti», le dijo. «Es mi cuerpo y si quiero lo digo y, si no, no», expresó mientras él se rompía. Tamaño secreto ha llevado a la organización del programa a la expulsión directa de los dos participantes.

Por su parte, Mayeli ha emitido un comunicado asegurando que tiene previsto contar su versión de los hechos. De momento, está retirada de la vida pública y no está siguiendo el programa para preservar su salud mental. Tampoco ha trascendido si la pareja sigue junta. Habrá que esperar al programa de los seis meses después para conocer cómo termina esta historia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La insostenible situación» en una residencia de mayores en León: 3 trabajadoras para 100 internos
  2. 2 La expulsión del líder de Orgullo Cazurro abre un cisma entre Policía Nacional y Cultural
  3. 3 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  4. 4 La segunda mejor pizza de España está en pleno corazón del barrio Húmedo
  5. 5 La queja de una leonesa por el sistema de citas previas del Santander llega al Banco de España
  6. 6 La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España
  7. 7 La «grave irresponsabilidad» de no tener interventor: otro mes con retraso en el cobro de nóminas
  8. 8 Una revista internacional se hace eco de una investigación de la ULE sobre la caza
  9. 9 Arranca el juicio por un parricidio en Valderrueda y las lesiones a su hermano
  10. 10 Dos accidentes en media hora por salida de vía dejan a dos mujeres heridas en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Álvaro desvela el embarazo secreto de Mayeli en 'La isla de las tentaciones'

Álvaro desvela el embarazo secreto de Mayeli en &#039;La isla de las tentaciones&#039;