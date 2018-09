Alejandro Albalá habla de la posibilidad de tongo en 'GH VIP' Chabelita en 'Gran Hermano VIp'. / Telecinco El ex de Chabelita apunta que existe un acuerdo secreto entre Vasile y la hija de Isabel Pantoja LEONOTICIAS DIARIO León Jueves, 27 septiembre 2018, 18:51

Isa Pantoja y Miriam Saavedra son las primeras candidatas a abandonar la casa de 'Gran Hermano VIP', después de seis semanas de convivencia. Una de ellas será la primera expulsada de esta edición.

Hasta que llegue la esperada gala, los comentarios de Alejandra Albalá sobre un posible tongo siguen más vivos que nunca. El pasado sábado, el cántabro insinúo la posibilidad de que exista un posible apaño en el reality de convivencia. Según el ex de Chabelita podría haber un acuerdo entre la dirección de la cadena y la concursante para asegurarse su continuidad hasta el final de 'GH VIP', tal y como recoge 'El Comercio'.

Isa Pantoja podría haber dicho a algunos de sus compañeros: «Ahora mismo... Vasile me dijo que si mi madre llamaba a Telecinco me daba hasta el final del concurso. Ahora mismo lo ha dicho». A raíz de ese comentario, empezaron a circular vídeos en las redes sociales grabados en la casa de 'GH VIP' en los que aparece Isa Pantoja debajo de una manta junto a Techi y Asraf, a los que les confiesa algo que no se escucha y les pide discreción. «Pero callaros, por favor. No acepto de... ¿qué? ¿cómo? Porque como esto salga de aquí lo voy a saber y voy a ir a por vosotros. Voy a mandar a Pan Bendito entero, para que lo sepáis», remarca la joven.