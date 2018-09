Aitana Ocaña no puede evitar emocionarse al visitar la academia de 'OT' Aitana hace de guía en la Academia para los chicos de 'OT 2018'. / TVE La exconcursante ha querido dar algún consejo a los participantes en la edición de 2018 LEONOTICIAS DIARIO León Jueves, 27 septiembre 2018, 18:47

'Operación Triunfo 2017' logró marcar a toda una generación de jóvenes. Ahora, cuando acaba de comenzar una nueva edición, los exconcursantes cantaron su himno 'Camina' y algunos de ellos no lograron evitar las lágrimas.

Aitana Ocaña ha sido una de las exconcursantes que ha regresado a la academia para recordar su paso por ella y hablar con los nuevos participantes. La emoción se podía ver reflejada en su rostro, a pesar de que ella dijera que no quería llorar. Su nerviosismo no evitó que se mostrara tan natural y divertida como siempre: «No había estado fuera de la academia viendo como funcionaba todo y me dio mucha impresión».

Los 'nuevos' le han pedido que les cuente cómo fue su Gala 1: «Antes de la Gala 1 estaba con miedo. Mi Gala 0 fue horrible y me daba miedo. Os vais a sentir muy bien. Es bonito estar nervioso a veces», y añadió: «Es de personas humanas fallar. Todo el mundo fallaba, incluso Amaia un poco. Mis clases preferidas eran con Capde y también las de baile, aunque al principio me ofuscara».

Sobre la posibilidad de regresar a la academia, comentó: «Yo volvería si todo fuera diferente. Si no supiera lo que es porque sería de verdad. Ahora, entrar otra vez, ya sabemos cómo funcionó».

Sobre sus sensaciones al salir de la academia: «En el momento no eres consciente de lo que es. Luego ya piensas que puede ir familia, amigos, etc. Luego vuelves aquí... Yo recapacitaba más tarde. Pensaba mucho en cómo sería fuera».

En su visita tampoco se ha olvidado de sus compañeros: «Yo pensaba mucho en si estaríamos todos juntos. A mí ha sido a la persona que más le ha costado, en cuanto que no lo he superado del todo. Es muy raro. No tengo hermanos tampoco, y fue muy raro. Luego piensas 'qué bonito lo que he creado ahí dentro'. Os vais a querer siempre».