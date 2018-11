Admitida a trámite la demanda de Nacho Palau contra Miguel Bosé La expareja del cantante hizo pública la relación el pasado mes de octubre E.N. Miércoles, 28 noviembre 2018, 13:46

Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, interpuso una demanda contra el artista que finalmente ha sido admitida a trámite. Ha sido el despacho de abogados Ortolá Dinnbier el que ha emitido un comunicado informando de este hecho. La demanda fue emitida el pasado 17 de octubre en defensa de los derechos y los intereses de los hijos de Palau.

En este comunicado se detalla lo que quiere Nacho Palau: «acciones de filiación paterna no matrimonial con fundamento en la posesión de estado» y también «una acción acumulada para el establecimiento de medidas paternofiliales de hijos no matrimoniales». La cosa no se queda ahí, porque también se detalla: «una acción subsidiaria para el reconocimiento y fijación de un derecho de relación de allegados» y «medidas cautelares para el establecimiento urgente de visitas y alimentos».