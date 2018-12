La abuela de Elena Tablada pidió a su nieta que no se casara en Cuba «Yo solo le pedí a Dios que Elena y Javier fueran tan felices como lo hemos sido sus abuelos» E.N. Martes, 18 diciembre 2018, 12:16

Hace dos semanas, Elena Tablada y Javier Ungría se daban el 'sí, quiero' en La Habana. Para la ocasión, Tablada eligió San Juan de Letrán, la misma iglesia en la que su abuela, Elena Moura, se casó con su marido. Una decisión que podría parecer tierna pero que no contó con el apoyo de su abuela. «Yo no quería que mi nieta se casara en Cuba, le pedí que lo hicieran en otro lado, pero ella se empeñó y además eligió San Juan de Letrán, donde su abuelo y yo nos casamos hace 71 años. Imagínate lo que yo sentí cuando entré en aquella iglesia donde a los 19 años me convertí en la esposa del hombre que me hizo tan feliz y que tanto me quería», publica 'Informalia'.

«Yo solo le pedí a Dios que Elena y Javier fueran tan felices como lo hemos sido sus abuelos».