Entrevista con Carmen González Guinda, candidata del PP al Congreso de los Diputados «El pacto electoral en Andalucia no está funcionando mal, entonces… ¿Por qué no a nivel nacional?» Carmen González Guinda, durante la entrevista. / Noelia Brandón Carmen González Guinda, candidata popular al Congreso de los Diputados por León pone su plan sobre la mesa a menos de un mes para la cita con las urnas, en una entrevista en la que toca todos los palos de la actualidad leonesa y nacional sin esconder su admiración por Pablo Casado y su eminente carácter rural, que asegura llevará de nuevo a la Cámara Baja NACHO BARRIO León Domingo, 7 abril 2019, 12:44

Deja claro que no es nueva en estas lides. Con más de tres lustros siendo alcaldesa de Garrafe de Torío («habiendo sido la única concejala del PP en la oposición», como defiende), Carmen González Guinda deja atrás el segundo puesto en la representación leonesa en el Congreso de los Diputados para ponerse de frente. Confía plenamente en Pablo Casado, defiende que trabaja «como una hormiguita» y quiere apostar por una investigación que ve clave a todos los niveles. Se toma con calma al fantasma del voto a Vox, que amenaza con robar en granero propio. «Votarles puede suponer votar a Pedro Sánchez», avisa. Comienza la carrera electoral en el PP de León.

-¿Cómo vivió la última legislatura desde su escaño?

-No han sido tiempos normales. Mientras estuvimos en el Gobierno el modo de llevar los intereses de León al Congreso, que es para lo que estamos, se hace de forma más discreta que en la oposición. Se llevan a cabo reuniones diversas, se han tenido muchas con proyectos importantes como el Centro de Autismo, reuniones con industria por las cuencas mineras, etcétera. Desde el momento en que estamos en la oposición se han hecho más de cien iniciativas referidas a infraestructuras, el trabajo es diferente.

-¿Cómo vivió ese nombramiento como número uno al Congreso? Había sido la número dos en las anteriores generales…

-Se vivió como se ha vivido siempre en el PP, con una comunicación a todos los niveles, en el orden previsto.

-Eduardo Fernández, que tenía un peso fuerte en el partido, deja su lugar. ¿Cómo afronta el reto?

-Se asume con mucha responsabilidad y con mucha ilusión, yo no soy nueva en política. Llevo veinte años en el partido y allí se me conoce, he estado ejerciendo diversas responsabilidades orgánicas, fui al Senado de número dos cuando estaban Fidel Cerezales, Morano y Carlos Riesco… También fui candidata a procuradora con Antonio Silván. Llevo 16 años de alcaldesa, habiendo estado en la oposición siendo la única concejala. Ahora gobernamos en minoría con pactos puntuales, lo que invita al consenso. Tengo un largo recorrido, lo que me llama la atención es que haya gente a la que le sorprenda, porque esa misma gente sabe de mi trayectoria política.

«Llevo 16 años de alcaldesa, habiendo estado en la oposición siendo la única concejala» trayectoria política

-Comentaba precisamente en su presentación que llega con el peso de ser alcaldesa en el mundo rural. ¿Está demasiado lejos Madrid de León? ¿Con el ruido de la capital cuesta escuchar a la provincia?

-Son frases que se oyen muchas veces, en el Congreso todos decimos que en nuestro territorio se hace el comentario, pero te aseguro que cada diputado llega al Congreso preguntando 'y de mi provincia, ¿qué?', porque somos muy conscientes de las problemáticas de cada lugar y además de cómo hay temas que tenemos que lucharlos desde la perspectiva nacional. Alguien de una administración de León me dijo que, si yo luchaba por León con el ahínco que he luchado por Garrafe de Torío, entonces estaré representando muy bien a los leoneses. Se trata de trabajar por los intereses no solo de nuestros votantes sino de todos los habitantes.

-¿Cuáles son esos intereses?

-Lo dije el otro día cuando estaba Pablo [Casado] porque asumí ese papel reivindicativo. Le comenté que nosotros, independientemente de nuestro patrimonio, historia y paisaje, estamos mirando al futuro, que entra por las nuevas tecnologías. Hay iniciativas desde la Universidad con el Incibe y ahí tenemos que buscar financiación en Madrid. También en la educación, como es el caso de los drones. Hemos llevado iniciativas a la capital que eran interesantes y hemos ayudado en lo que ha hecho falta. Ser punteros en tecnología es clave.

- ¿De Torneros hay que olvidarse?

-El Centro Logístico hay que retomarlo y, así como otros han tirado del Corredor del Mediterráneo, ahora es el momento de tirar por el Corredor del Noroeste.

-Comentaba hace días Raúl de la Hoz (portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León) que ésta había sido la legislatura de la muerte del carbón. ¿A la minería hay que darla por enterrada?

-En la última etapa de Rajoy el ministro Nadal intentó llevar al Congreso una moción para evitar el cierre de las térmicas y nos quedamos solos. Se buscó hacerlo por un Real Decreto y los técnicos nos dijeron que era inviable. En esa postura nos quedamos solos y la ministra de Transición prácticamente le dio carpetazo.

«Nos quedamos solos en la defensa del carbón y la ministra de Transición prácticamente le dio carpetazo» Minería

En Asturias, el Centro del Carbón es un ejemplo y podríamos hacerlo aquí. También le comenté a Pablo Casado la cuestión de las cuencas mineras, donde tenemos que ser innovadores. Están los proyectos de Forestalia y el Icamcyl con nuevos materiales como el wolframio y el tantalio, para los que no hay que tratar de traer solo financiación de la Junta, sino también del Estado. La Ciuden se ha quedado en museo y hay que recuperar el carácter innovador, buscar inversiones que den resultado.

-No hay partido que no proponga ahora un Plan contra la Despoblación. ¿Se llega tarde?

-Es un reto y yo aquí tengo que sacar pecho. Garrafe dobla en crecimiento demográfico al segundo que más ha crecido. Puede parecer que no tiene gran industria, pero hemos crecido el 16% sin varitas mágicas, únicamente poniendo en valor el bienestar de los ciudadanos. Tenemos una financiación buenísima y apostamos hace tiempo por las renovables. Nos permite apoyar a la natalidad, mantener impuestos y ofrecer distintas ayudas. Si me preguntaras, ¿cuál es la fórmula?, te diría que es buscar una mejor calidad de vida para los vecinos.

«El PP en esta situación es fundamental que gobierne para recuperar infraestructuras, ya que estoy segura de que en una época de más bonanza que puede traer el PP, la recaudación será mayor porque habrá más empleo» infraestructuras

-En esa mejora de la calidad de vida están las infraestructuras. La León-Valladolid está a la espera y la León-Benavente en el quirófano…

-Cuando muchas veces nos dicen que por qué no hicimos esto, recordamos que cuando llegamos al Gobierno estábamos con una prima de riesgo por encima de los 600, con riesgo inminente de rescate, que hubiera supuesto muchos más recortes y teníamos una situación caótica para España, además de una generación de paro de más de seis al día. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque determinadas infraestructuras tuvieron que esperar. Ahora la situación es diferente siempre y cuando no siga gobernando el PSOE. El PP en esta situación es fundamental que gobierne para recuperar infraestructuras, ya que estoy segura de que en una época de más bonanza que puede traer el PP, la recaudación será mayor porque habrá más empleo. El compromiso de estas grandes infraestructuras lo tenemos y con ello podréis contar.

-¿Cuál es el techo electoral del PP?

-Las encuestas son las que son, nuestro objetivo es sacar dos diputados y tres senadores, pero ahora el voto de la derecha está dividido. Me gustaría hacer un apunte: puede ser que el voto de Vox, que es un voto de derechas, se vaya a la izquierda porque la formación no consiga el diputado. Es muy fácil porque en la medida en que el PSOE aumente y Podemos baje, el voto del PP se divide y el cuarto diputado que podría ir a Vox, si no llegan, se lo lleva Pedro Sánchez.

-Con los resultados sobre la mesa y si dan los números, ¿cabría esperar un pacto a la andaluza (PP+Ciudadanos+Vox)?

-El pacto a la andaluza es un hecho, si bien es sabido que hay líneas en las que somos diferentes como en la igualdad o en el apartado de eliminar pueblos, donde nosotros somos eminentemente rurales. Son líneas rojas, pero ya se verá conforme venga. El pacto en Andalucía no está funcionando mál, entonces… ¿Por qué no?

-¿Cómo anima a los leoneses a apostar por usted como diputada y por Pablo Casado como presidente?

-Yo siempre he creído en Pablo Casado, es un candidato que ha dado un paso importante en el PP en un momento difícil, siempre ha sido consciente de ello. Es una persona de convicciones que cree en su proyecto, y yo creo en él, me da confianza. No es un inexperto que viene con fórmulas mágicas, se apoya en las experiencias de pasado exitoso de España.

«Pablo Casado es una persona de convicciones que cree en su proyecto, y yo creo en él, me da confianza» el lider

En cuanto a mí, se puede coger mi trayectoria política, soy una persona discreta que no dice 'voy a hacer esto', sino que cuando tiene los resultados los pone sobre la mesa. Estoy orgullosa de los éxitos del equipo en Garrafe, trabajo como una hormiguita y me va a tocar hacerlo por León, es lo que se hacer, trabajar donde me ponen, humildemente y desde la discreción.