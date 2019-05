Luis Tudanca, en leonoticias: «Un gobierno socialista en España y en la Junta le vendrá muy bien a León» Luis Tudanca, en la nueva sede de leonoticias. / Inés Santos El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León ofrece «un nuevo» a 32 años de «corrupción, despoblación y desiquilibrios» del Partido Popular y garantiza un proyecto en el que «todo el mundo que quiera vivir en León pueda hacerlo porque tiene oportunidades suficientes» RUBÉN FARIÑAS León Martes, 21 mayo 2019, 09:40

El desgaste físico pesa, aunque el viento de cola sopla en favor del socialismo; y eso siempre ayuda. En su cara se refleja la ilusión y el optimismo para afrontar la recta final de una carrera de muchos kilómetros y cuya meta para el PSOE está más cerca que nunca.

Luis Tudanca, candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha detenido la vorágine de la campaña, en la primera vez que acude a dormir a su casa en la última semana, para visitar leonoticias y asegurar que el «cambio» está más cerca que nunca.

¿Cómo van las fuerzas en la segunda semana?

Con mucha ilusión y optimismo. Es un desgaste físico, porque son muchos kilómetros, pero no es nada que no haya estado haciendo los últimos cinco años; y ya con ganas de esta recta final.

El resultado de las Generales, las encuestas... ¿Es posible el cambio en Castilla y León?

Poco a poco, paso a paso. No sólo las encuestas, el resultado de las Generales ha demostrado que era posible lo que llevamos tiempo diciendo, que había una oportunidad histórica en Castilla y León, que la posibilidad de un cambio es real y está más cerca que nunca, pero hay que ir a votar el 26 de mayo porque sino no pasará. Si no vamos a votar, con una gran movilización como la del 28 de abril, nos quedaremos con la miel en los labios. Así que a seguir explicando propuestas, plan de gobierno y que la gente vaya a votar. Pero el cambio está más cerca que nunca.

¿Por qué necesita ese cambio Castilla y León?

Hay dos camino: 32 años que nos han llevado hasta aquí, del Partido Popular con corrupción y despoblación y ha hecho que perdamos 150.000 habitantes en 8 años, desequilibrios enormes entre unas zonas y otras, que los jóvenes se sigan marchando por miles, como mi generación entera, por no tener un empleo digno, tener una sanidad inadecuada y un medio rural abandonado. O un nuevo camino: que haya decencia, reindustrialización, cambiar modelo económico y productivo, garantizar la igualdad entre los que viven en la ciudad y en zonas rurales y luchar porque esta tierra no se coloque a la vanguardia de derechos y libertades que están por construir. Ya sabemos dónde nos llevo el otro camino, y nosotros proponemos uno nuevo.

Para ese 'cambio' serán necesarios pactos, ¿qué tipo de pactos explora Luis Tudanca?

Creemos en el dialogo. La política es entenderse entre diferentes, entre los que pensamos lo mismo no tiene mérito. Las campañas son para decirle a los ciudadanos que confiar en el PSOE, es hacerlo en políticas de vivienda, en cómo brindar urgencias médicas rurales, en reducir listas de espera, en libros de texto gratuitos, en bajada del 20% en las tasas universitarias, en planes de reindustrialización o retorno del talento, para que confíen en nosotros. Van a ser los ciudadanos los que decidan si quieren que gobierne el Partido Socialista, si tenemos una mayoría suficiente, sólida, que permita gobernar al PSOE con el programa del PSOE. Nos gustaría, pero lo decidirán los ciudadanos si nos dan una mayoría suficiente para que eso pase.

Uno de los problemas más importantes en Castilla y León es la despoblación, ¿qué medidas lleva el PSOE en este sentido?

Ha pasado el tiempo de los parches. Se debieron de tomar medidas antes para no llegar a esta situación. No hay varitas mágicas ni milagros posibles. Será complicado y hay que cambiar la estructura de la comunidad. Queremos una Vicepresidencia del Gobierno que haga frente al reto demográfico, que coordine transporte, infraestructuras, sanidad; que haya un Plan de Retorno para jóvenes que vuelvan, con ayudas a emprendedores y empresas para hacer contratos indefinidos para los que trabajan fuera. Queremos relanzar el Plan de Reindustrialización de Castilla y León que propusimos en su día, también potenciar las zonas de especial necesidad. Hablamos de logística, hay que blindar los servicios públicos y queremos que haya un presupuesto mínimo que impida tentaciones de recortes o privatizaciones de educación, sanidad, servicios sociales... Cambiar el modelo económico y productivo y pensar que hay que apostar por la innovación y el desarrollo con el 3% del PIB y apostar por los nuevos empleos del futuro, que crean talento, e invitarles a que se queden con nosotros.

¿Y en materia industrial? ¿Cuáles son sus líneas maestras?

Yo hablo siempre de equidad, más que de igualdad, que es para todos lo mismo. Yo digo dar más a quien más lo necesite. Esta tierra tiene enormes desequilibrios y León los tiene en industria, logística, infraestructuras, y una parte importante son las cuencas mineras que necesitan un nuevo Plan de Dinamización con inversión al empleo y que lo que se ejecute se gaste; basta presupuestos incumplidos. Necesitamos una conexión entre un Gobierno de España socialista y una Junta de Castilla y León socialista para que logística y polígonos como el polo logístico de Torneros se desarrolle. No vamos a hacer otra cosa que no hayamos hecho en 10 meses de Gobierno de España, como es el ejemplo de Vestas: cientos de empresas se cerraban por la crisis y la primera empresa grande en dificultades, con gobierno socialista, ha visto cómo sí es diferente que haya unos gobiernos u otros y eso ocurre para apoyar a zonas que lo necesitan como León.

¿Entiende que son los mismos problemas los que tiene León y los que tiene Valladolid?

No sólo León, existen problemas en el oeste como León y las cuencas; también en Zamora y Salamanca; también en el Tiétar, en Ávila; o soria. Se ha abandonado el equilibrio territorial y no se potencia la logística e infraestructuras o lo industrial. Cuando propusimos un pacto industrial, decíamos que no iba a haber 'café para todos' sino que se destinaría a las zonas que más lo necesitaran. Hoy, gracias a eso, hay planes en Miranda de Ebro, Benavente, Béjar y en las cuencas mineras; de eso se trata, de apostar donde hay más necesidades. Hay polos que van por delante del resto, León se puede convertir en una provincia con más pensionistas que trabajadores y eso no puede ser, eso no es bueno para el desarrollo conjunto. Si no crecemos al mismo tiempo, esto se rompe por las costuras.

Hace pocas semanas, Óscar Puente pedía apostar por Valladolid y parece que reabría el debate territorial ¿Cómo lo ve?

El proyecto político del PSOE es el que es. Lo malo no es que un alcalde defienda su ciudad, lo terrible es que la Junta no ha defendido Castilla y León, que es su obligación. Cuando hablamos de equidad e igualdad no es territorial sino de gente que vive en esos territorios y tienen derecho a servicios y oportunidades iguales. Los desequilibrios no son entre provincias, hay comarcas más abandonadas, son entre campo y ciudad, y entre mujeres y hombres. Eso provoca la falta de política de la Junta en Castilla y León.

¿Qué le parece la financiación, por parte de la Junta, de una televisión como la de Castilla y León?

Hemos llevado la iniciativa a las Cortes para que se garantizara que cientos de trabajadores tuvieran condiciones laborales dignas y el convenio. Es un sector audiovisual que permite crear empleo, tiene que haber transparencia saber cuánto dinero y cómo se da y que un medio que recibe tanto dinero público no pueda estar en manos de alguien que no cumple los estándares éticos que se exige a un cargo publico porque al final es dinero público. Tengo dudas de que el modelo de otras comunidades autónomas sean validas aquí, hay que garantizar una televisión que dé servicio público, que llegue al territorio, informe, sea transparente, sostenible y que no sea gravosa para las arcas públicas y que escape del control de partidos políticos y gobiernos porque siempre hay tentación de utilizar eso. Presentamos también la Ley de Publicidad Institucional para que la financiación de los medios de comunicación fuera objetiva y transparente.

¿Qué ha pasado con el asunto identitario de León? ¿Es una cuestión pasada?

Hay partidos que no tienen claro cual es el sentimiento que hay en León. Yo soy leonés de adopción y lo conozco muy bien. Pero si uno va a Soria tiene el mismo sentimiento de lejanía y agravio con la Junta que hay aquí o en zonas de las comarcas rurales de Zamora, como Sanabria. Lo que se trata es de tener un proyecto colectivo, que sientan que la Junta hace cosas útiles por su vida, sus hijos se queden a trabajar, que la universidad crece y la industria recibe ayudas. No me interesan batallas de banderas ni de fronteras, soy socialista, yo quiero que todo el mundo sea partícipe y esté implicado en la comunidad no por términos identitarios sino porque entiende que hay un gobierno en la Junta que no está allí. que esta aquí y lucha codo con codo para que León crezca.

También ese sentimiento existe porque no son pocos los proyectos olvidados por la Junta de Castilla y León...

Cuando llega la campaña, el señor Mañueco va a cada sitio a decirles: «Oigan, lo que les llevamos prometiendo 15 años lo vamos a hacer ahora», como si no tuvieran tiempo. Llevan gobernando 32 años y muchas infraestructuras que se han dejado por hacer son sociales. El instituto de Villaquilambre o las necesidades de salud de Astorga yp no las defiendo hoy, he estado en ambas, en El Bierzo, y en Ponferrada, por Centro de Especialidades y las hemos llevado a Cortes y no salen por el voto en contra del PP, el no de Silván o Mañueco. Lo que vamos a hacer es un Plan de Inversiones Prioritarias con presupuestos y plazos para que necesidades en centros de salud, hospitales, o centros escolares se pongan en marcha.

¿Cómo ve a sus rivales por la Presidencia?

Con respeto, siempre me gusta decir que creo en la política y más allá de enormes diferencias de proyecto políticos quiero creer que los que están en esto nos dedicamos a ello por servicio público y respeto. Nosotros miramos para adelante, para decirles que confíen en nosotros y eso me produce respeto. Yo no miro de reojo a lo que hacen adversarios políticos.

¿Cree que los ciudadanos van a pasar factura al Partido Popular por la corrupción? Gurtel, Púnica, Enredadera, Perla Negra...

Deberían. El PP hace cuatro años decía que el mayor logro en 32 años era dejar a Castilla y León fuera del mapa de la corrupción, menos mal... El vicepresidente Merino condenado por la Gurtel, la cúpula de Hacienda en la Perla Negra. Pido un gobierno decente en Castilla y León y los responsables tienen que pagar.

¿Será clave para usted el resultado que obtenga el Partido Socialista en León?

Lo va a ser y lo es. Lo fue en las Generales, donde el PSOE obtuvo en León un magnifico resultado fruto del trabajo bien hecho. Si el PSOE saca el resultado que se espera en León, habrá un gobierno socialista en la Junta, y eso le vendrá muy bien a la provincia.

¿Sabría convencerme de que un joven, como yo, no se vaya de su tierra?

No se trata de convencerte, se trata de que puedas elegir. Que haya oportunidades. Me comprometo a seguir siendo el mismo, no quiero estar en una torre de marfil quiero que si nos encontramos en la calle me hagas la pregunta el día después. Que aquí puedas elegir un empleo digno, servicios públicos, puedas acceder a la cultura y el ocio vivas donde vivas y que las oportunidades laborales de crecer y formar una familia tengan las condiciones necesarias. Elegir el proyecto político que queremos poner en marcha trata de garantizar que todo el mundo que quiera vivir en León, en Castilla, pueda hacerlo porque hay oportunidades suficientes.