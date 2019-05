Ciudadanos Valderas pregunta a la alcaldesa cómo pagará el nuevo mobiliario Mobiliario urbano de Valderas. La formación naranja denuncia que la regidora del PP ha inundado el pueblo de bancos, farolas y obras en las aceras, justo desde el inicio de la campaña LEONOTICIAS León Lunes, 20 mayo 2019, 14:36

El candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Valderas, Isidoro Fernández Cadenas, no se explica cómo durante estos últimos cuatro años el ayuntamiento presidido por Rosa Moreno Blázquez, del PP, no se ha gastado ni un euro en mobiliario nuevo y de repente, y justo desde que comenzó la campaña, ha inundado Valderas de farolas y de bancos, además de acercas nuevas».

El candidato naranja asegura que desconoce de dónde saldrán las partidas para pagar este despliegue, ya que se trata de un ayuntamiento que lleva desde 2017 con los presupuestos prorrogados. «Lo que no nos explicamos es de dónde sacará la alcaldesa el dinero de este gasto, porque no creemos que las cuentas estén claras y por lo que sabemos de algunos vecinos, que han tenido ciertos problemas, no parece que estén tanto como asegura», ha añadido Fernández.

Esta situación de desembarco de mobiliario y obras en las aceras, se prolongó durante días, «e incluso llegó un gran camión cargado de caballitos, norias y otros elementos de ocio para los niños, que han sido almacenados en unas dependencias municipales», ha señalado Fernández.