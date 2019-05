Carmen Mallo abandera la «apuesta ambiciosa» del PSOE para Murias de Paredes La candidata del PSOE y su equipo trabajarán «desde lo pequeño y por lo que importa» LEONOTICIAS León Miércoles, 22 mayo 2019, 12:56

El trabajo por el pueblo y sus vecinos de estos últimos años volverá a ser el principal aval del PSOE de cara a los comicios en el municipio omañés de Murias de Paredes, a los que vuelve a comparecer con María del Carmen Mallo como cabeza de lista y un programa con el que intentará revalidar su mandato para completar el camino iniciado que ha revitalizado Murias de Paredes con una mejora del municipio del que disfrutan sus vecinos y quienes se acercan al reclamo turístico de una zona privilegiada que ha empezado en estos últimos años a despegar «y por eso junto a mi equipo seguiremos trabajando desde lo pequeño por lo que importa» , asegura Carmen Mallo.

María del Carmen Mallo se presenta a estas Elecciones Municipales con un programa real y pensado para satisfacer las necesidades de sus vecinos. Y una de las líneas principales será la apuesta por la ganadería y la agricultura, tan importantes en Murias de Pareces. «En esta legislatura continuaremos con la lucha por la revisión del modelo de aplicación de la PAC en España aprobado por el gobierno del PP. Es necesario demandar con firmeza una nueva PAC que apoye de verdad a la ganadería extensiva, que amplíe los fondos destinados a financiar proyectos ganaderos y facilite la comercialización de productos y prácticas asociativas que beneficien los suministros y ventas de los productos agrícolas y, sobre todo, que las ayudas beneficien a los ganaderos y agricultores que trabajan la tierra y no a los ganaderos y agricultores de sofá», asegura la candidata socialista a la Alcaldía de Murias de Paredes que abandera en la provincia una apuesta clara «por los agricultores y ganaderos profesionales y por el empleo, la agricultura y la ganadería familiar, y la diversificación en el medio rural», y para Mallo, eso pasa «por que la PAC como una herramienta eficaz por su potencia financiera, que tenga una perspectiva de género para dotar a todas y todos de las mismas oportunidades, que sea una herramienta de reparación para la despoblación, que desarrolle la titularidad compartida para llegar al umbral de rentabilidad y que entre todos luchemos por una política de precios justos para que no sean los grandes 'lobbies' los que marquen las políticas».

La atención a los mayores será otra de las reclamaciones prioritarias para la nueva legislatura «porque creemos vital la atención a nuestros mayores en su entorno y porque merecen nuestra atención por lo que han supuesto, por el valor que tienen en el presente y porque tienen que ser la referencia para el futuro de nuestros pueblos», afirma Carmen Mayo.

Para la candidata socialista al Ayuntamiento de Murias de Paredes el desarrollo de los espacios rurales pasa, obligatoriamente, por la revitalización demográfica «y eso resulta imposible si los jóvenes y las mujeres del medio rural no tienen oportunidades para optar opten por quedarse en sus pueblos, y por atraer a otros y otras a iniciar proyectos vitales en el medio rural», explica la regidora de Murias de Paredes que no dejará de reclamar mejoras en telecomunicaciones que en este momento son una primera necesidad. «Hay que plantearlo así. La nueva realidad hace necesario ampliar y mejorar las telecomunicaciones y el uso de las TIC en las industrias ganaderas; mantener y recuperar los servicios cercanos al habitante del medio rural y mejorar la financiación de la política local. El objetivo es reactivar el protagonismo de las comunidades locales, y alinear políticas, europeas, nacionales y autonómicas que atiendan la diversidad de lo local en el desarrollo rural», explica Mª Carmen Mallo.

Una apuesta por la mujer

Más allá de las palabras y los gestos, Carmen Mallo, una de las alcaldesas más veteranas al frente de un Ayuntamiento en la provincia leonesa, reclamará también un «apoyo efectivo y real para las mujeres en el medio rural. Es necesario para que puedan quedarse en los pueblos. Empoderar a las mujeres es sinónimo de repoblar las zonas rurales. Y que nadie pierda de vista que la quiebra de la estructura demográfica en los territorios rurales afecta a dos aspectos fundamentales, estrechamente relacionados: el envejecimiento de la población y la ausencia de mujeres».

Una pelea por la mejora de las condiciones de vida en Murias de Paredes que empezó en 2007. «Desde entonces este Ayuntamiento, este ayuntamiento ha trabajado incansablemente por la retirada de la ley de montes, por la PAC, por ayudar a los ganadores a superar la crisis del sector lácteo, por el empleo, por la continuidad de las juntas vecinales, por la participación en los planes de empleo locales, por conseguir mejoras en los servicios y evitar la pérdida total o parcial de muchos de ellos y por la conservación y puesta en valor de nuestra tierra, de la riqueza de nuestro patrimonio natural, cultural y etnográfico», expone Carmen Mallo como acciones reales y efectivas para los vecinos del Municipio.

En esa línea se compromete a seguir trabajando si sus vecinos le revalidan su confianza, presentando como línea maestra de su actuación para este próximo cuatrienio «el mantenimiento de la ganadería extensiva, porque es crucial para que nuestras zonas rurales no sigan despoblándose y que nadie dude que la despoblación rural para cualquier municipio es un suicidio económico en todos los sentidos, porque mantener territorios sin gente es inviable económicamente para los presupuestos públicos y abandonar significa pérdida de recursos que no se aprovechan y la acumulación de gente en las ciudades donde no hay trabajo ni servicios para todos».

Y en esa línea de mejoras Camen Mallo pondrá «toda la carne en el asador para mantener las escuelas rurales, mejorar los servicios sociales, sanitarios y las comunicaciones; fomentar el asociacionismo; y exigir una legislación específica y un plan de choque que evite el éxodo rural y active la economía en las zonas de montaña».