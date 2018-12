Los anticapitalistas se enfrentan a Pablo Iglesias tras los malos resultados en Andalucía Pablo Iglesias (d), durante un mitin en Andalucía. / EP La corriente que lidera Teresa Rodríguez exige al líder de Podemos que frene las primarias y cambie de estrategia R. C. Lunes, 3 diciembre 2018, 21:43

Los malos resultados de Adelante Andalucía comenzaron ayer mismo a pasar factura y apuntan a una nueva crisis interna en Podemos y sus confluencias. Anticapitalistas, la corriente de la formación a la que pertenece Teresa Rodríguez exigió a la dirección de Pablo Iglesias que desconvoque las primarias para elegir las listas a las elecciones generales y acometa una «reflexión critica urgente» tras el resultado de los comicios andaluces.

De no desconvocar las primarias, los anticapitalistas amenazaron con no participar en esos comicios porque «con la gravísima situación política toca parar y debatir y no mantener la misma dinámica y orientación general que tiene la dirección de Podemos y que llevará a peores resultados aún en el futuro de mantenerse».

Tras una mañana intensa de análisis sobre los resultados de las elecciones andaluzas, en las que Adelante Andalucía ha perdido tres escaños, Anticapitalistas emitió el duro comunicado en el que denunció que el modelo de primarias que ha convocado la dirección para ratificar a Iglesias como candidato a la Moncloa sólo genera «más desafección y desgarros internos» en una «inercia suicida».

Quizás el más crítico con los malos resultados en la dirección de Podemos fue el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien apeló ayer a la «autocrítica». «No hemos sido capaces de recoger el voto desencantado con Susana Díaz, de movilizar a las mujeres y a la gente trabajadora en los barrios populares de Andalucía. Tenemos que evitar análisis en caliente, ver los errores cometidos porque con estos mimbres no hemos sido capaces de aumentar nuestro voto», apuntó Echenique.

Entre tanto, la ejecutiva de Podemos se reúne hoy todavía en 'shock' por las elecciones andaluzas y con las sombra de la escisión de los Anticapitalistas. Los llamamientos a la movilización «antifascistas» de Iglesias la noche electoral no han servido de cemento un día después, según admitieron fuentes de la formación.