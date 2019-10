El Gobierno descarta aprobar la subida salarial de los funcionarios estando en funciones Funcionarios trabajando en la Agencia Tributaria. / Archivo Desoye así la petición de los sindicatos de garantizar el alza de al menos el 2% comprometida, por lo que lo más probable es que este nuevo incremento no esté operativo en enero LUCÍA PALACIOS Madrid Lunes, 14 octubre 2019, 12:05

Los funcionarios tendrán que esperar a que se constituya un nuevo Gobierno para tener la subida salarial comprometida para 2020 de al menos un 2%, por lo que lo más probable es que comiencen el año con el sueldo congelado. Así se lo ha transmitido el presidente en funciones, Pedro Sánchez, a los sindicatos en una carta a la que ha tenido acceso este periódico en respuesta a una previa enviada por UGT, CC OO y CSIF. Así, y al contrario de lo que hace con los pensionistas, condiciona aprobar la nueva subida salarial a estar «en plenas funciones».

«El Gobierno está además firmemente comprometido con el cumplimiento de las condiciones retributivas pactadas con los sindicatos, para lo que deberá contar con funciones plenas», dice el escrito que lleva la firma de Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia, y que ha generado las críticas de las organizaciones de los trabajadores.

Los sindicatos se preguntan por qué sí es posible subir la pensiones antes de que termine el año a través de un Real Decreto ley -tal y como se comprometió la semana pasada Pedro Sanchez, esté en funciones o no- y no puede hacerse lo mismo en el caso de los empleados públicos, cuando además se trata de un tema que ya estaba pactado. Ésta es la reivindicación que pidieron en la misiva que enviaron conjuntamente hace menos de un mes y en el que le advirtieron de que si no se llevaba a cabo el acuerdo, podría haber «graves consecuencias sociales, económicas y personales sobre los servicios públicos, ahondando en su deterioro y marginando nuevamente a las trabajadoras y trabajadores de las diferentes Administraciones Públicas».

El Gobierno sí admite en la carta que «comparte» el diagnóstico realizado por estos tres sindicatos y afirma ser «consciente del enorme esfuerzo realizado por los empleados públicos durante los últimos años al mantener su compromiso en un contexto de restricciones presupuestarias y de personal».

Concretamente, en el pacto alcanzado con el anterior ministro de Hacienda y Función Públcia, Cristóbal Montoro, los salarios de los casi tres millones de empleados públicos deberían subir en 2020 un 2% fijo, a lo que se podría sumar un alza adicional de hasta el 1,85% en función del crecimiento de la economía y del cumplimiento del déficit.