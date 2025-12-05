Moeve y la UPM crean la primera Cátedra de Innovación en Moléculas Verdes para acelerar la transición energética La alianza impulsará investigación, formación y el desarrollo de combustibles sostenibles como los SAF y los e-fuels, además de tecnologías para capturar CO2 y producir hidrógeno verde

Moeve y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han firmado hoy un acuerdo para la creación de la primera Cátedra de Innovación en Moléculas Verdes, una iniciativa conjunta que busca impulsar el desarrollo científico y tecnológico en ámbitos clave para la transición energética. El acto se ha celebrado en la sede central de Moeve con la presencia de representantes institucionales, expertos y estudiantes de la universidad madrileña.

La nueva cátedra se centrará en la investigación y producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF) a través de dos líneas principales: biocombustibles de segunda generación —provenientes de residuos orgánicos y aceites de cocina usados— y combustibles sintéticos elaborados a partir de hidrógeno verde. Además, abordará proyectos relacionados con la captura y transformación de CO₂, así como otros desarrollos vinculados a la química y la movilidad sostenible.

El acuerdo contempla también la puesta en marcha de programas de formación especializados, foros técnicos y actividades que fomenten el intercambio de conocimiento entre el entorno universitario y el sector empresarial. La cátedra aspira a reforzar la capacitación de futuros profesionales y de quienes ya trabajan en áreas relacionadas con la transición energética y las nuevas tecnologías.

Durante la firma, José Manuel Martínez, director de Tecnología, Proyectos y Servicios en Moeve, destacó la importancia de esta colaboración: «El ecosistema de colaboración creado entre nuestra compañía y la UPM genera una sinergia de la que nos sentimos muy orgullosos. A través de esta cátedra queremos seguir avanzando en la transición energética para la descarbonización de la industria y el transporte pesado». Bettina Karsch, vicepresidenta ejecutiva de Personas, Organización y Cultura, subrayó el compromiso de Moeve con la formación y el talento: «Apostamos por la innovación y la formación especializada como motores clave para avanzar hacia una transición energética sostenible».

Por parte de la UPM, su rector, Óscar García, señaló que esta iniciativa «ofrece una excelente oportunidad para contribuir al gran reto de la transición energética sostenible mediante nuevos proyectos de investigación y formación». El vicerrector de Innovación, Emprendimiento y Transferencia, Juan Manuel Muñoz Guijosa, y director de la cátedra, calificó el acuerdo como «un ejemplo de éxito y compromiso de las cátedras público-privadas».

Al acto asistieron también representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). La clausura corrió a cargo de Francisco García Pascual, secretario general de Universidades.

La cátedra impulsará la aplicación de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, los gemelos digitales o la robótica avanzada, y fomentará alianzas con startups y empresas emergentes. Se integra en Positive Motion, la estrategia con la que Moeve busca liderar la producción de hidrógeno verde, biocombustibles y productos químicos sostenibles en Europa.

Moeve, antigua Cepsa, cuenta con más de 11.000 empleados y una trayectoria de más de 90 años en el sector energético. Su hoja de ruta para 2030 incluye acelerar la descarbonización y desplegar una red de recarga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal. Por su parte, la UPM se sitúa entre las 100 mejores universidades del mundo en Ingeniería y Tecnología y destaca por su liderazgo en proyectos europeos de I+D.