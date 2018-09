El Ibex-35 esquiva los recortes con el apoyo de Telefónica EFE Cie Automotive fue el valor más rentable del selectivo español, con una subida del 1,04% CRISTINA VALLEJO Madrid Jueves, 27 septiembre 2018, 19:30

El Ibex-35 ha estado prácticamente durante toda la sesión en números rojos. Desde que tocó mínimos en el entorno de los 9.420 puntos a eso de las diez de la mañana, comenzó a recuperar posiciones, para entrar mínimamente en positivo a las cuatro y media de la tarde. Al cierre, daba un último cambio en los 9.527,5 puntos, lo que supone un mínimo avance del 0,03%.

Cie Automotive fue el valor más rentable del Ibex-35, con una subida del 1,04%. Después se colocaron Acerinox y Telefónica, con avances de alrededor de un 0,95%. Entre los grandes, ganancias también para Iberdrola y Repsol, que se anotaron alrededor de un 0,30%. En rojo, Técnicas Reunidas fue el peor, con un recorte del 2,06%. Le siguieron Sabadell, Bankinter y Enagás, que bajaron más de un 1%.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, OHL se desplomó un 23,68%, hasta marcar mínimos históricos, tras anunciar pérdidas de 843 millones de euros correspondientes al primer semestre del año. Estos números rojos multiplican por veinte a los registrados en el mismo periodo del año anterior.

En el resto del Viejo Continente, números verdes más contundentes que en el Ibex-35. el que mejor se comportó fue el PSI-20 de Lisboa, que subió un 0,64%, mientras que el Cac 40 francés ganó un 0,50%. El Ftse 100 británico, por su parte, avanzó un 0,45% y el Dax alemán, un 0,40%.

Pero en el Ftse Mib de Milán se impusieron los descensos: terminó el día con una caída del 0,62%. La crisis política italiana, que parecía ya resuelta, ha vuelto a resurgir a cuenta de los presupuestos que el país tendrá que presentar el 15 de octubre. Carlos Vallés, asesor financiero de Dif Broker, explica: «Vuelve la inestabilidad política en Italia a cuenta de los presupuestos. El foco está en el nivel de déficit. Mientras el líder de la Liga, Matteo Salvini, ha decidido apoyar una propuesta de Luigi di Maio, del Movimiento Cinco Estrellas, de un déficit presupuestario del 2,4% el próximo año, el ministro Giovanni Tria ha estado luchando para mantener el déficit por debajo del 2% y cumplir así con las exigencias de Bruselas que comprometen a Italia con la UE a consolidar su déficit presupuestario en 0,6 puntos porcentuales del PIB.

De no cumplir lo acordado con Bruselas, aumentará la incertidumbre y continuará la escalada de la prima de riesgo italiana, que contagiará a los países del euro». Aunque desde Oddo BHF AM, Nicolas Chaput apunta, que si bien el aterrizaje de los presupuestos puede ser accidentado, la crisis no es sistémica. De todas maneras, la caída del Ftse Mib de Milán es reducida. Y la subida de la rentabilidad del bono italiano, también: del 2,85% al 2,88%. Viene de niveles del 3,20% que marcaba a finales del mes de agosto.

Wall Street, los tipos y el dólar

En Wall Street, números verdes, después de la subida de los tipos de interés que acometió ayer la Reserva Federal norteamericana, tal cual estaba previsto. Es cierto que en la jornada de ayer los índices de la Bolsa de Nueva York respondieron a la baja a la comparecencia de su presidente, Jerome Powell. De ella se podía deducir que el endurecimiento monetario continuará el año que viene, quizás con tres subidas más. Y eso que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha manifestado contra los incrementos del precio del dinero.

Ello provocó una nueva apreciación del dólar frente al euro. O un debilitamiento de la divisa comunitaria con respecto al billete verde. Así, la moneda única bajaba un 0,6%, hasta el nivel de 1,167 unidades. A ello contribuyó también la agenda económica estadounidense, con inventarios al por mayor comportándose mejor de lo esperado, así como las órdenes de bienes duraderos, por ejemplo, además del PIB, que confirmó un crecimiento trimestral anualizado del 4,2% entre abril y junio.

El interés del bono americano a diez años se colocaba en el 3,7%

Con la apreciación del dólar y la promesa de más subidas de los tipos de interés en Estados Unidos, el mundo emergente no parecía deteriorarse mucho. Únicamente sufría mucho el peso argentino, que perdía casi un 3%. Mientras, la lira turca se apreciaba un 2% y el real brasileño, un 1,15%.

Hablando de Trump, también lanzó un mensaje pesimista sobre sus negociaciones comerciales con Canadá y acusó a China de tratar de interferir en las próximas elecciones de noviembre.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 0,4%, hasta los 81,66 dólares. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, ganaba un 0,7%, hasta los 72 dólares. Nuevos avances, pues, tras la caída de la sesión de ayer cuando se observó un incremento del nivel de inventarios americanos, ante el temor de que las sanciones contra Irán terminarán tensionando la oferta de crudo. El crudo, por su parte, bajaba un 0,90%, hasta los 1.183 dólares la onza, mínimos desde mediados de agosto.