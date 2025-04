Alcaraz derrota a Fils y aspira al triplete en Barcelona

Enric Gardiner Sábado, 19 de abril 2025, 17:50 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz aspira a ser el quinto tenista en la historia en ganar el Conde de Godó en tres ocasiones. El murciano, que venció de nuevo a Arthur Fils (6-2 y 6-4), como hace una semana en Montecarlo, se jugará ante Holger Rune la posibilidad de unirse a este selecto grupo en el que ya están Rafa Nadal, con doce títulos, y otras tres leyendas como Mats Wilander, Manuel Orantes y Roy Emerson, con tres cada uno.

Alcaraz, que lleva trece triunfos seguidos en Barcelona y no pierde un set desde las semifinales de 2022 -acumula 22 parciales consecutivos ganados-, amplía su idilio en esta ciudad ante un tenista que tenía muy reciente lo que es jugar y perder contra él.

Preservaba Fils el recuerdo reciente de lo ocurrido hace una semana en Montecarlo, cuando estuvo a cinco puntos de llevarse el partido. Tuvo un 0-40 para romper el servicio de Alcaraz y sacar para meterse en su primera final de Masters 1.000. Se podía esgrimir con facilidad que el francés mereció ganar ese encuentro, pero lo interesante del tenis es que esos argumentos hay que mantenerlos hasta el último punto y Fils no fue capaz.

Por eso trató de plantear en Barcelona un partido de más riesgos, con el que neutralizar al mejor Alcaraz que se ha visto esta temporada y que floreció en el triunfo contra Alex de Miñaur, pero, claro, ese atrevimiento se traduce también en peligros como las dobles faltas que cometió para entregar los primeros 'breaks' del partido al español.

El guion ya era diferente al de Montecarlo. Entonces Fils aprovechó el inicio lento de Alcaraz para rozar la victoria, pero esta vez esa ventaja no existió. Alcaraz, con la inercia de lo vivido ante De Miñaur, empezó por delante e hizo que el francés se cuestionara su planteamiento y se precipitara una vez tras otra.

Ni siquiera el supuesto mayor descanso del galo, que vio cómo Stefanos Tsitsipas se retiró a los tres juegos en cuartos de final, jugó a su favor. Mientras Alcaraz fluía, Fils acumulaba más de una veintena de errores no forzados en apenas un set. Y no mejoró su puntería en el segundo parcial. Alcaraz no necesitaba una aceleración extrema ni una agresividad importante para contraatacar. El francés siempre fallaba y el triunfo, cosechado en hora y dieciséis minutos, le permite aspirar a su tercer título del año tras Róterdam y Montecarlo.

Rune, renacido

Su rival en la final será el renacido Rune, que derrotó a Karen Khachanov por 6-3 y 6-2 en poco más de una hora. El danés, que con este resultado volverá al 'top-10' del mundo, solo ha perdido un set en toda la semana, ante Sebastián Báez en segunda ronda, y ha sorprendido por sus triunfos por la vía rápida ante Casper Ruud, vigente campeón, y Khachanov, que venía de ganar a Alejandro Davidovich y Jaume Munar.

Rune, que llegó a ser número cuatro del mundo en agosto de 2023, bajó mucho su nivel en 2024 y se quedó fuera de los 15 primeros del ranking, además de no disputar ninguna final entre enero de 2024 y abril de 2025. En Indian Wells perdió el título ante Jack Draper y, pese a perder en primera ronda de Miami y retirarse en Montecarlo, en Barcelona, donde no había jugado, ha encontrado su mejor nivel.

Alcaraz domina en el cara a cara, con dos triunfos, en las Next Gen Finals de 2021 y en Wimbledon 2023, mientras que el de Dinamarca se alzó con el triunfo en el Masters 1.000 de París-Bercy en 2022, en un partido en el que el murciano se lesionó.

Con un triunfo en la final del Godó, Alcaraz ampliaría la ventaja como el mejor tenista del año a 910 puntos sobre Jannik Sinner, en tanto que reduciría la distancia con él en el ranking a 1.110 puntos.