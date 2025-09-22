leonoticias - Noticias de León y provincia

Así se pueden retirar las invitaciones para el partido solidario por los incendios

También se habilitarán vías para poder realizar donaciones

León

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:53

Las invitaciones para el partido solidario para recaudar fondos para los afectados por los incendios ya están disponibles.

La entrada será gratuita, pero será necesario retirar invitación para poder acceder al estadio. La opción de retirada online está habilitada en el siguiente enlace: https://cydleonesa.acyti.com/. Para poder acceder, los usuarios deberán registrarse antes de poder retirar sus entradas, un máximo de 4 por persona.

Las localidades también estarán disponibles, de manera física, en las sedes de los respectivos clubes y el día del partido, también se podrán conseguir en las taquillas del estadio Reino de León.

Además, también es posible colaborar con donaciones a través de bizum vía Caja Rural (a través del número 12566) o por transferencia en las cuentas ES24 3085 0224 8028 1976 9924 de Caja Rural o ES26 2080 5257 1330 4057 5633 de Abanca.

