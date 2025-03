Marc Márquez regresa a Argentina como líder de MotoGP

Jesús Gutiérrez Jueves, 13 de marzo 2025, 19:42 Comenta Compartir

Argentina regresa al calendario de MotoGP después de su cancelación en 2024. Entonces, acababa de comenzar la presidencia de Javier Milei y su famosa motosierra se llevó por delante el único gran premio en suelo sudamericano. Pero tras ese año en blanco, el paddock de MotoGP está de vuelta en el circuito de Termas de Río Hondo y con él uno de los escenarios favoritos de Marc Márquez, a pesar de que no lo pisa desde 2019. Los dos años siguientes no se visitó por la pandemia y en 2022 y 2023 el de Cervera estaba convaleciente de sendas lesiones. Son seis años sin que la apasionada afición argentina haya podido disfrutar del ocho veces campeón del mundo, que se presentó con una camiseta de la selección albiceleste y con su número, el '93', a la espalda. «Hay que tener valor para entrar con la de Messi o Maradona. No me atrevo», comentaba Márquez.

La trayectoria del español en Argentina es una mezcla de éxitos, decepciones y polémicas. Ganó en 2014, cuando se estrenaba este circuito en el calendario, pero un año después se fue al suelo tras un toque con Rossi, el día que se considera el origen de todo lo que vino después entre ambos. Repitió victoria en 2016, se cayó en 2017 yendo líder y en 2018 le pasó de todo: se le paró la moto en la salida, le sancionaron con un 'ride through', en su remontada tiró a Rossi el día que el italiano dijo del español que «había destrozado este deporte» y acabó sancionado con 30 segundos. La temporada siguiente, la última visita de Márquez a Argentina, se redimió con una victoria abrumadora con 10 segundos de margen sobre el propio Rossi, que fue segundo.

«En Argentina suelo ir muy bien. Es un circuito que me gusta, en el que he vivido de todo, carreras ganando con mucha ventaja, y otras donde me he caído, cometiendo errores estúpidos», recordaba el líder de MotoGP en la rueda de prensa que marcaba el inicio oficial del gran premio. Marc Márquez compareció ante los medios escoltado por los dos pilotos que le acompañaron en el podio de Tailandia, su hermano Álex y su compañero de box, Pecco Bagnaia. Ambos coincidían en que en este trazado el favorito era Marc, pero éste prefería ir con cautela. «Debemos tener los pies en la tierra. Me siento relajado, cómodo, bien con el equipo, la comunicación fluye, pero quedan 21 carreras».

Jorge Martín alarga su baja

Una de las sorpresas del jueves fue la intervención de Jorge Martín en la rueda de prensa. El vigente campeón del mundo no estuvo presente, ya que continúa recuperándose de su triple fractura en la mano izquierda, pero sí apareció en videoconferencia para responder a un par de preguntas y recibir los ánimos de sus rivales. El piloto madrileño aprovechó el momento para confirmar que tampoco estará en el próximo Gran Premio de Las Américas y que es duda para la siguiente, en Catar. «Me está costando recuperarme tan rápido como me gustaría. No estaré en Austin y no sé si podré estar en Catar. Me gustaría hacer test antes de volver a la competición, porque no me siento demasiado bien», confirmaba Martín, que reconocía que no estaba atravesando un buen momento en lo físico y lo mental.

En la carrera de Tailandia, el debutante Ai Ogura y su compañero Marco Bezzecchi sumaron buenos puntos para Aprilia y demostraron que la otra marca italiana es la que más cerca está de Ducati hoy en día. Por su parte, KTM pinchó, especialmente Pedro Acosta, que se fue al suelo en el primer domingo del año. Mientras que Honda y Yamaha demostraron su crecimiento, aunque no con sus estrellas, Joan Mir y Fabio Quartararo, sino con dos de sus pilotos satélites, Johann Zarco y Jack Miller.

Los españoles tendrán muy difícil igualar en Argentina los resultados logrados en Tailandia, donde se consiguieron las victorias en las tres carreras y siete de los nueve podios dominicales. Manu González en Moto2 y José Antonio Rueda en Moto3 llegan líderes en sus respectivas categorías, en un gran premio que podría ser muy emotivo para el motociclismo patrio ya que, de ganar Marc Márquez igualaría las 90 victorias mundialistas del añorado Ángel Nieto, el piloto que cambió para siempre la historia de este deporte en España.