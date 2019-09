MotoGP Marc Márquez: «La estrategia ha salido tal cual la habíamos hablado» Marc Márquez celebra la victoria en Motorland. / Afp El español logró su octava victoria del año en Motorland y ya acaricia un nuevo título mundial BORJA GONZÁLEZ Motorland de Aragón Domingo, 22 septiembre 2019, 17:27

Imparable. Esa es la sensación que está dejando en un margen, impresión exagerada con su dominio en Aragón. Octava victoria de 2019, 98 puntos de ventaja en la general, y primera bola de campeonato para Tailandia.

¿Ha salido tal cual lo tenía preparado?

Ha salido un fin de semana perfecto, quitando aquella caída que tuvimos, pero esa caída me ayudó muchísimo a elegir el neumático medio delantero. Quizá todo tiene un por qué, y la estrategia para la carrera ha salido tal cual la habíamos hablado. Siempre se piensa en la ideal y luego se puede complicar un poco, pero tenía muy claro el tirar fuerte en las tres primeras vueltas. Así te evitas problemas de que te sigan y vean por dónde vas. Ha sido la mejor manera de abrir distancia.

Tenía un segundo ya en la primera vuelta…

Sí, sí. Un segundo en la primera vuelta y en la segunda he hecho vuelta rápida. Es ahí cuando he tirado más. Sabía que con un segundo y medio o dos les es más difícil. Quería evitar que se engancharan. Cuando tienes a cuatro detrás de ti es mucho más difícil abrir hueco.

¿Hubiera podido mantener toda la carrera el ritmo de 48?

Una de las cosas que aprendí en Austin (NdR: donde se cayó) es que da igual tener cuatro segundos o doce. Lo importante es ganar y gestionar la ventaja de la mejor manera. Es lo que hemos hecho aquí. El objetivo era tener cuatro o cinco segundos, por si bajaba el neumático, y a partir de ahí el gestionarlo.

Sigue sin bajarse del podio.

Es el objetivo de la temporada. Ya no me marco ganar tantas carreras sino ser lo más constante posible. Cuarto del campeonato va Petrucci, que sólo ha ganado una carrera, pero sumando y sumando está cuarto. Eso te hace ver que la constancia es importante.

Otra vez su Honda muy arriba y las demás sufriendo.

Bueno, aquí han sufrido menos y es un circuito en el que yo puedo marcar la diferencia y escaparme. En Misano las otras Honda estaban mucho más lejos y yo tuve que pelear para conseguir la victoria. Aquí las otras Honda están más cerca, porque Crutchlow ha sido sexto. Habrá circuitos peores, pero es imposible tener la moto ideal y lo importante es ser constantes.

¿Esperaba más de las Yamaha?

Esperaba más, pero cuando he visto que salían detrás con el duro… A mí no me gustaba para nuestra moto. Esa era una opción más lenta para toda la carrera.

¿Ha echado ya las cuentas que le hacen campeón en Tailandia?

Tengo que sacar dos puntos a Dovi, que eso significa quedar delante de él. Yo prefiero ganar en Tailandia porque es donde tengo el primer matchball, pero iré con el mismo objetivo. Tengo el margen suficiente para darme el lujo de plantearme el fin de semana como otro cualquiera, y es lo que voy a hacer. Afrontar un fin de semana cualquiera es, de entrada, pensar en la victoria. Luego los rivales nos pondrán en el sitio.

Ya lleva más vueltas lideradas que en ninguna otra temporada, más incluso que en 2014. ¿Se ve incluso más fuerte que en aquel año?

Hemos mejorado la moto en algunos aspectos y hemos empeorado en otros, pero mi manera de pilotar de ahora me permite hacer carreras de este tipo. No necesito el rebufo para hacer la velocidad punta. Se pierde en otros puntos. Al inicio de temporada sufrimos para entender qué era, pero ahora parece que la base es buena. ¿Si me siento más fuerte? Me siento más completo. En 2014 me sentía invencible, pero al final la piedra también se rompe y este año es todo mucho más flexible, más concentrado, más adaptado a la situación.

¿A qué atribuye que llegue a las puertas del título con cinco carreras por delante?

A que hemos hecho el trabajo de la mejor manera posible y a que los rivales han fallado. Tú puedes hacer un campeonato muy, muy bueno, pero si hay un rival que también lo hace se te complica todo más. Este año los rivales han fallado más que nunca. Dovizioso, además, ha tenido mala suerte, porque ha tenido dos ceros sin ser su culpa, pero no ha sido tan constante en el podio como la temporada pasada.