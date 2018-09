MotoGP Jorge Lorenzo: «Espero que Márquez venga a pedirme disculpas» Jorge Lorenzo, en plena caída. / Afp El piloto de Ducati no dudo en culpar a Marc Márquez de su caída en la primera curva del circuito de MotorLand BORJA GONZÁLEZ Alcañiz (Teruel) Domingo, 23 septiembre 2018, 18:40

Marc Márquez y Jorge Lorenzo tuvieron momentos tensos en el pasado. Desde hace un tiempo los dos mantienen una correcta relación, aunque desde que el mallorquín anunció que en 2019 correrá con Honda al lado del catalán se ha especulado sobre cómo podrá ser esa convivencia. Y este domingo, antes de que esa convivencia llegue, saltó la polémica, después de la reacción del de Ducati tras su caída en la primera curva, accidente que achacó a una maniobra de su rival. ¿Las consecuencias? Un cero en la cuenta de Lorenzo, un parte médico que habla de luxación metatarso falángica del primer dedo y la fractura subcapital sin desplazamiento del segundo metatarsiano (al piloto se le inmovilizó el pie derecho en una lesión que no necesitará de cirugía y que le debería permitir estar en Tailandia) y otra polémica entre los dos pilotos españoles más importantes.

PREGUNTA: ¿Cómo está y cómo ha vivido la caída?

RESPUESTA: Estoy mal. Estoy impotente y con bastante rabia de lo sucedido porque la entrada de Márquez me ha hecho no poder entrar en la curva y me he tenido que ir largo. Y para intentar que no me pasaran cuatro o cinco pilotos he tenido que abrir gas inclinado y por la zona sucia y se me ha ido de atrás. Pie reventado, dedo luxado, rotura del metacarpiano y a ver si puedo correr en Tailandia.

P.: ¿Deberían haber sancionado a Márquez?

R.: Ni me he planteado ir a Dirección de Carrera porque sé lo que van a decir. Una de las cosas que más rabia me da es que desde fuera no se ve lo que realmente ha pasado. Sólo lo sabemos los dos, él y yo. Desde fuera lo único que se ve es que se ha ido a lo verde y yo también estaba en lo verde. Me he tenido que ir a la zona sucia porque me ha hecho un 'block pass' y no me ha dejado entrar en la curva. Me da rabia porque no hay nadie que suponga que mi caída haya estado marcada por el adelantamiento de Marc y desde fuera se cree que ha sido mi culpa, y no es así. Ha sido un adelantamiento tipo el que me hizo en Austria, y el que me hizo en Silverstone 2014. Sólo que en Austria, no sucedió nada, y ganó la carrera. Pero en esta ocasión me ha arruinado la carrera y probablemente la próxima también.

P.: Dice que Márquez le ha bloqueado.

R.: No podía entrar en la zona limpia y he tenido que entrar en la zona sucia. ¿Qué hago? ¿Me voy fuera de la pista? Si miras los últimos siete años en Aragón, he entrado por donde tenía que entrar. Si él me pasa y me deja espacio, yo me voy por dentro. No podía ir ni por dentro ni por fuera. He ido por la zona sucia y al suelo.

P.: Estando en la zona sucia, ¿había alguna otra posibilidad?

R.: Evidentemente, si hubiera sabido antes de la caída que me iba a caer, hubiera abierto menos gas y hubiese levantado la moto. Pero pensaba que no me iba a caer. El por qué yo estaba ahí es causado por el 'block pass' que me ha hecho Marc en la primera curva. Faltaban 23 vueltas. No se puede ganar todo en la primera curva, ahí tenía que dejarme espacio. Si me adelanta agresivo, vale, pero deja un poco de espacio. Sólo espero que venga a disculparse o a saber cómo estoy, y sobre todo que no me lo vuelva a hacer. Si Dirección de Carrera no hace nada con estas acciones y sí lo hace con una patadita que no crea ninguna caída pero se monta todo el jaleo, si me revienta la pierna al menos que se le diga algo, porque no puede volver a suceder. Espero que venga a pedirme disculpas y a saber cómo estoy, y sobre todo que no me lo haga más, porque si no tendré que pilotar de una manera que no me gusta.

P.: Márquez ha dicho que para él ha sido un lance de carrera

R.: Sin comentarios. Sólo espero que venga a pedirme disculpas, porque sabe realmente lo que ha sucedido.

P.: ¿Y por qué no habla con Dirección de Carrera entonces?

R.: No he hablado con Dirección de Carrera ni voy a ir porque ya sé lo que me van a decir. Con acciones que desde fuera parecen graves hay sanciones de puntos y segundos, pero cuando uno por culpa de otro sufre una fractura… Es así, pero simplemente espero que no me lo vuelva a hacer.

Márquez: «No he visto la caída de Lorenzo»

Marc Márquez habló tras las quejas de Jorge Lorenzo y fue rotundo sobre lo ocurrido en el circuito de Motorland. Sobre la caída de Jorge Lorenzo, el de de Honda reconoció que «he frenado por la zona sucia y se me ha bloqueado por delante. Es cierto que aquí cuando vas a la zona sucia, patina mucho. Son lances de carrera y cuando vas a la zona sucia tienes que tener la sangre fría de no abrir gas a tope».

Además, confesó que «no la he visto ni había visto que me la habían marcado», en referencia a la caída de Lorenzo en la primera curva. «Me lo han dicho cuando he llegado, me ha extrañado no ver a Jorge en la pelea y me han dicho que ha sido en la primera curva». El piloto español, líder del Mundial, añadió que «es cierto que en la primera curva he entrado por dentro bastante rápido derrapando y he ido hacia fuera, pero debe haber sido una acción similar a la que he tenido con Dovi, que he ido a la zona verde y ahí en la zona sucia es muy fácil caerse».