GP de Abu Dabi Alonso: «Me siento un privilegiado, gracias Fórmula 1» Fernando Alonso posa con su equipo en el GP de Abu Dabi / AFP El asturiano promete regresar y advierte que ahora se centrará en ser el más completo del mundo DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Domingo, 25 noviembre 2018, 18:50

A Fernando Alonso le cuesta mucho ser homenajeado de manera masiva. Algo cortado después de un fin de semana muy intenso, el español era entrevistado en la misma línea de meta por David Coulthard, al lado de los dos primeros clasificados de la carrera de Abu Dabi, que le habían escoltado antes de ponerse a hacer trompos en la recta de meta.

«Volveré, pero no como comentarista, como algunos expilotos.», bromeó un Alonso abrumado por el cariño del público y de sus rivales. «Ha sido un placer correr contra estos campeones, me siento un privilegiado. Gracias por todo, gracias Fórmula 1. Siempre seré un aficionado de este espectáculo», prometió el asturiano.

En una prueba en la que fue elegido Piloto del Día, más como premio a toda su carrera que por su actuación en Yas Marina, Alonso destacó que una vez cumplida su labor en este campeonato, se centrará en la triple corona. «Tengo otros retos fuera de la Fórmula 1, y para ser el mejor piloto del mundo o el más completo necesito ganar en todas las disciplinas posibles. Es lo que me gusta hacer: competir en coches, no competir estrictamente en Fórmula 1, y con la experiencia de Le Mans de este año y de la Indy del año pasado me he divertido mucho. Ojalá pueda conquistarlas», deseó.

Aún en shock, admitió que había sido «el día con más actividad en ninguna carrera» de su vida. «No he tenido un minuto libre, sé que tengo muchos mensajes en el teléfono, cada vez que me siento y enciendo el teléfono llaman a la puerta otra vez y tengo que ir a ver a otra nueva persona. Veremos esta noche, mañana (por este lunes) tengo un evento que pruebo un coche de la NASCAR en Baréin, así que espero el martes digerirlo todo», destacó.