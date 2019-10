Acuatlón | Juegos Mundiales Playa Viñuela: «Es increíble, ni en mis mejores sueños pensaba en el oro» Kevin Viñuela, tras la disputa de la prueba. / AWBG2019 El triatleta leonés destaca la dureza por el calor y la humedad de la prueba en Catar: «Fue agónico, se me iban las piernas, sensación que nunca había tenido» DANI GONZÁLEZ León Lunes, 14 octubre 2019, 10:48

Éxito rotundo de Kevin Tarek Viñuela en Doha. El leonés se ha proclamado campeón de acuatlón en los Juegos Mundiales de Playa de Catar en una prueba «agónica» donde el de Vegacervera tiró de fuerza, resistencia y estrategia para colgarse el oro.

«Es algo increíble. Sin ser favorito, he ganado. No me lo esperaba ni en mis mejores sueños», afirma Viñuela desde Doha en conversación con leonoticias.

Para el de Vegacervera ha sido clave que mantuvieran el acortamiento hasta 750 metros de la natación, ya que la organización quería dejarlo en 250 metros. «Enfriaron el agua y mantuvieron esa distancia, menos mal», señala Viñuela.

El leonés comenzó con el primer tramo de carrera a pie, un segmento «en el que se salió muy rápido y me quedé un poco atrás porque había mucha gente, pero iba cómodo y no perdí mucha distancia con los favoritos». En la natación, volvió a brillar: «Me puse a tirar con Devay, nos pusimos en cabeza y me motivaba mirando para atrás, viendo que hacíamos hueco con Pevtsov».

Ambos salieron del agua «sin saber cómo iba a correr Devay». «Me salió muy bien este tramo en lo que era ya una carrera de supervivencia. Fue agónico, se me iban las piernas a causa del calor y la humedad, nunca había tenido esa sensación», explica.

Por último, Viñuela ha calificado de fundamentales los ánimos de los voluntarios leoneses que se encontró, entre ellos el exatleta Eduardo Valcarce, y de todos los miembros de la Federación Española de Triatlón. Ahora, el leonés descansa para buscar su 'doblete' de medallas en la madrugada de este martes con el relevo mixto, en el que competirá con Xisca Tous.