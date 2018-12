El triatlón de Castilla y León reconoce la trayectoria de Kevin Viñuela Premiados en la gala. Astorga fue el escenario de lujo para la fiesta en la que el deportista leonés reivindicó más apoyo mediático para los triatletas de la provincia LEONOTICIAS Domingo, 16 diciembre 2018, 10:59

Astorga fue un escenario de lujo durante la tarde del sábado de la celebración de la Gala de la Federación autonómica de triatlón. Un acto en el que se concedieron los premios a los ganadores de los ránking de la Comunidad disputados en 2018. Además, destacaron las distinciones a los cuatro deportistas castellano y leoneses que representaron a España en convocatoria oficial en pruebas continentales, como el soriano Alfonso Izquierdo, la cuellarana Marina Muñoz, el zamorano Iván Heras o el leonés Kevin Tarek Viñuela, que además recibió el premio a una trayectoria por su buen hacer con tan solo 23 años, siendo este el primer reconocimiento federativo a un deportista tan joven. También se entregaron diferentes reconocimientos a las ayuntamientos leoneses (Astorga, Quintana del Castillo, Santa María del Páramo y Villafranca del Bierzo) que apoyan el triatlón; también se premio a la Diputación Provincial de León, que no acudió a recoger su premio; junto a las entidades citadas, fueron reconocidos el CD Triatlón León y el CD Bierzo Triman, organizadores de dos competiciones; el Club Casino La Tertulia de Ponferrada, sede de un triatlón de menores y de la salida de el triatlón El Camino; Protección Civil y a la Comandancia de la Guardia Civil de León por su imprescindible colaboración en la celebración de las competiciones de la provincia. También desfiló la selección regional de triatlón que obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato de España por Autonomías y cerró el acto la emotiva entrega de la máxima distinción federativa a los impulsores de la iniciativa #PorUnaLeyJusta que lograron endurecer las penas en determinados casos de atropellos de personas.

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Astorga, Javier Guzmán y el presidente de la Federación de Triatlón de Castilla y León, Amancio del Castillo, fueron los encargados de entregar el reconocimiento a Kevin Tarek Viñuela González, el único triatleta español que ha logrado tres títulos del Campeonato de España de Triatlón Cross, además, de forma consecutiva. Durante el acto se visionó un vídeo del deportista en el que no faltaron las emblemáticas llegadas a meta de los tres campeonatos. Durante su intervención, con agradecimientos a familiares y patrocinadores, el internacional leonés recordó la figura del salmantino Clemente Alonso como referente de este deporte en la región. Viñuela también destacó el bronce con Castilla y León en el Nacional de autonomías de triatlón ya que reconoce, le hizo más ilusión si cabe, que «el triplete». No obstante, Viñuela, siempre reivindicativo, lamentó la escasa presencia de los triatletas leoneses en los medios de comunicación, en una provincia donde no siempre es sencillo encontrar apoyos para el deporte.

Amancio del Castillo, presidente de la Federación de Triatlón de Castilla y León, felicitó a los ganadores y agradeció su esfuerzo durante todo el año. Además, destacó el carácter ganador e inconformista de Kevin Tarek Viñuela. Del Castillo subrayó que nunca antes la Federación había entregado este reconocimiento a un deportista tan joven, contrastando con el ganador del año pasado, José Mariscal, un triatleta que fue uno de los deportistas pioneros en practicar este deporte en Castilla y León.

Uno de los momentos emocionantes de la ceremonia, que discurrió de forma distendida por lo general, fue la entrega de la máxima distinción federativa para Anna González, Pedro Delgado, Alfonso Triviño y Mamen Rubio, impulsores de #PorUnaLeyJusta, con recordatorio para las víctimas mortales en las carreteras de nuestro país. Mamen Rubio, quiso agradecer el apoyo personal del presidente en la reivindicación y Del Castillo, recordó la figura de su hija, María García, triatleta soriana que falleció al ser atropellada mientras entrenaba en la carretera. Anna González, alma de la iniciativa, envió un video de agradecimiento y Pedro Delgado excusó su ausencia en la ceremonia. Por su parte, Alfonso Triviño advirtió que la Ley todavía no ha entrado en vigor, ya que solo lo hará tras pasar por el senado y alertó del peligro de que una convocatoria de elecciones pueda dar al traste con los avances que se han producido en el congreso.

Los diferentes representantes institucionales de los Ayuntamientos y la Guardia Civil de León, todos ellos además obsequiados con un reconocimiento por su labor en el desarrollo del triatlón, fueron entregando los cerca de 40 trofeos correspondientes.

Durante la ceremonia varios deportistas compartieron sus impresiones, como los zamoranos María José García o Iván Heras, que en su primer año ya ha logrado medalla nacional e internacional y que reconoció que para 2019 se fija como objetivo el Campeonato del Mundo.