Saúl Ordóñez se queda sin final

El sueño de Saúl Ordóñez en el Europeo de Berlín se ha apagado. El atleta berciano no ha podido lograr el pase a la final después de una semifinal en la que ha estado lejos de su nivel habitual.

El de Salentinos, que estuvo siempre delante en su serie, se vio superado en la recta final por tres rivales en la recta final (el sueco Andreas Kramer, el danés Andreas Bube y el polaco Mateusz Borkowski), donde perdió fuelle y acabó en cuarta posición, con un tiempo de 1:46.82.

Solo pasaban los tres primeros a la final y los dos mejores tiempos, por lo que Ordóñez tendría que esperar. La otra serie fue más rápida, más veloz, en la que el salmantino Álvaro de Arriba logró colarse en la final por la repesca, pero dejó fuera al berciano.

De esta manera se pone fin a una temporada de ensueño para el berciano, que no ha podido poner el broche a la misma en Berlín pese a llegar con la mejor marca europea del año. Un mal día, una mala carrera, le ha dejado lejos de su ilusión.

Tras la carrera, Ordóñez reconoció en los micrófonos de TVE que sufrió un «tropezón» en la última curva y perdió la posición. «Es muy difícil controlar estas carreras. Me ha costado mucho y en los últimos 50 metros he 'petado' como un campeón. Al menos Álvaro (De Arriba) estará en la final y me alegro mucho por él», señaló.