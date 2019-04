Sariegos vibró con una nueva edición de 'The King of the Ring'

Centenares de personas se reunieron en Sariegos para asistir a una nueva edición de 'The King of the Ring'. Este evento único y diferente de k 1, muay-thai, brazilian jiu-jítsu y capoeira ofreció una gran velada en la que el público disfruto en todo momento, reflejando el buen momento que vive este deporte en la ciudad.

Este evento realizado por Marcelo Amorim ( León Fight Club) y Diego Vazquez ( Mamba Fight Club) . En la modalidad de brazilian Jiu-Jitsu, en el combate de Súper Fight Cinturón Blanco, David Bailez ( Adamas Bjj -LFC) venció por sumisión a Mikel Uriarte, vía estrangulación de triángulo en la guarda cerrada.

Por su parte, Benedicto Hernandez ( Adamas BJJ- LFC) se impuso en el torneo con sumisión con llave de brazo a Manuel Permuy en la semifinal y a los puntos a Carlos de Río en la final. Alejandro Belenguer ( Adamas Bjj), en Súper Fight Cinturón Morado superó a Emilio Naya ( Taz Bjj), finalizando vía estrangulamiento de triángulo.

En la modalidad de lucha Grappling, Ciprian Bucatariu (Calasans) salió victoriososo del combate contra Jen Tchubykalo ( Adamas Bjj) por decisión arbitral.

Uno de los platos fuertes de la noche fueron los combates de K1, brindando tremendas batallas a los asistentes. En la categoría de 55kg, Sandra Arozamena ( León Fight Club) venció a los puntos a Olaia Capetillo ( Kwoon Shaolin). Un combate sin descanso fue el que enfrentó, en 67kg, a Aitor Ibañez ( Josito Team Bilbao) y a Mario Pelayo ( León Fight Club) que se saldó con victoria de Ibañez a los puntos.

En la modalidad de 64 kg, la igualdad reinó en el cuadrilátero, la victoria decayó del lado de Kimy Leite ( Mamba Fight Club ) que venció por puntos a Cristian Pino( Josito Team Bilbao).

Muay Thai

El broche de oro llegó en los combates de Muay Thai. En la categoría de 71 kg Sergio Sánchez ( Kwoon Shaolin) no desaprovechó su ocasión y en el tercer asalto dejó muy tocado a David Álvarez ( León Fight Club) que no se recuperó, venció por K.O.T.

Un combate igualado fue el que enfrentaron a Francisco(Valladolid) y a Gorka Pagani (Kwoon Shaolin) que se decantó con victoria del vallisoletano por puntos.

La noche la completo una exhibición del Grupo Muzenza de Capoeira a cargo del Profesor Quebra-Côco.

Una bonita velada en la que el público se mostró entregado ovacionando a los púgiles por dejarlo todo sobre el cuadrilátero, brindando grandes combates