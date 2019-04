Sariegos acoge una nueva edición de 'The King of the Ring' Cartel del evento. Este evento único y diferente de k 1, muay-thai, brazilian jiu-jítsu y capoeira se celebrará este sábado 6 de abril a las 20:00 horas en el Pabellón Deportivo de Sariegos LEONOTICIAS Sariegos Lunes, 1 abril 2019, 14:44

En esta velada se podrán ver combates de grandes atletas y también de las nuevas promesas masculinas y femeninas llegadas desde diferentes lugares de Castilla y León, Madrid, Galicia y Asturias que se verán las caras en las diversas disciplinas de estos deportes de contacto

Los combates se llevarán a cabo en un Ring Profesional, con luces, sonido, pasarela y proyectores para garantizar un Gran Espectáculo y un Show diferente al público presente.

Habrá exhibición de capoeira a cargo del grupo Muzenza de capoeira dirigido por el profesor quebra-côco. Además diversos sorteos y espectáculos harán que los espectadores pasen una bonita velada.

Las entradas ya están a la venta por 10 euros en grada y 15 en silla. Los menores de 12 años tienen precio especial, 6 y 8 euros respectivamente, pudiéndose adquirir Gimnasio León Fight Club y el Café Bar de Pueblo de Sariegos.