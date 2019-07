Golf Jon Rahm se aleja aún más del Open Británico Jon Rahm, mirando la dirección de la pelota. / EFE El jugador vasco, lastrado por dos bogeys, está a nueve golpes del líder, Shane Lowry, y a cinco de Tommy Fleetwood, a falta de un recorrido R. C. Madrid Sábado, 20 julio 2019, 21:36

Aunque Jon Rahm se encuentra en la octava posición, empatado con otros tres jugadores con siete bajo par, el jugador vasco se alejó este sábado aún más del liderato en el Open Británico, a nueve golpes del irlandés Shane Lowry, a falta de una jornada para el término del Grand Slam que se disputa en Portrush, donde el golfista de Barrika perdió sus opciones al título. Pese a un recorrido, con cinco birdies y dos bogeys, que le permitió entregar una tercera tarjeta de 68 golpes (-3) para mantenerse entre los mejores, Lowry se reforzó en el penúltimo recorrido camino de la Jarra de Clarete al acabar su espectacular ronda con nada menos que ocho birdies sin fallo, para con -16 aventajar en cuatro golpes al inglés Tommy Fleetwood. Sergio García se distanció de la primera plaza hasta 15 golpes, al acabar al par del campo el tercer día, con tres birdies y tres bogeys (hoyos 6, 10 y 11), para un total de -1.

Rahm cerró la segunda ronda a cuatro golpes de la cabeza que compartían el estadounidense John Bradley Holmes (ahora tercero con -10) y el local Shane Lowry, pero se distanció de forma definitiva en una tercera jornada en la que quedó lastrado por un par de bogeys cometidos en los hoyos 6 y 18. También superan a Rahm en la general Brooks Koepka y Justin Rose (nueve bajo par) y Rickie Fowler y Lee Westwood (ocho bajo par). Igualado con Rahm, con -7, se encuentran Danny Willett, Rony Finau y Jordan Spieth.

El jugador vizcaíno, que era uno de los candidatos a la victoria en el Open Británico en el que se conmemoran 40 años del primer triunfo de Severiano Ballesteros en este grande, igualó el tercer día su 68 golpes de la jornada inaugural, escaso bagaje ante la formidable actuación de Lowry, con un demoledor 63 gracias a ocho birdies, sin un solo error del golfista irlandés en la penúltima ronda en la que ha potenciado sus aspiraciones a proclamarse campeón.

«Estoy muy decepcionado. Ha sido más de lo mismo. He jugado muy bien desde el tee hasta el green y sólo he metido dos putts en todo el día», se lamentó Rahm tras su doloroso bogey en el último hoyo. «Hasta el 14 he jugado bien, aunque no he podido meter ni un solo putt de birdie. Mañana voy a tener que ser agresivo. Parece que va a haber mal tiempo, y será cuestión de jugar bien», añadió el jugador vasco, mientras Sergio García se planteó también «jugar bien y acabar lo mejor posible».

Lowry, el ídolo local ante la inesperada despedida de Rory McIllroy, que no pasó el corte, es ahora el máximo favorito a conquistar el 'major' en Irlanda del Norte, aunque Tommy Fleetwood y JB Holmes, que ha ido de más a menos a lo largo del torneo, aún tienen alguna esperanza de cara a la jornada definitiva.