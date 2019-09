Gimnasia Rítmica Llana lamenta que la Federación no le diese «ni la oportunidad» de pelear por estar en el Mundial Sara Llana, en un ejercicio de cinta. / EFE La gimnasta leonesa descarta su presencia en Tokio 2020 y afirma que ha acabado «al alza» la temporada con su gran actuación en la Universiada de Nápoles DANI GONZÁLEZ León Viernes, 20 septiembre 2019, 10:23

La gimnasta leonesa Sara Llana, del Club Ritmo de León, ha explicado en declaraciones a leonoticias que ha finalizado la temporada «con grandes sensaciones». La leonesa, que puso el broche a la temporada con una gran actuación en la Universiada de Nápoles, culminada con dos puestos de finalista, valora positivamente el año 2019.

Pese a acabar «por todo lo alto» en la ciudad italiana, donde realizó «la mejor competición de toda la temporada», no obtuvo una plaza para el Mundial de Bakú (Azerbaiyán) que se están disputando en estos días.

«Me hubiera gustado tener, al menos, la oportunidad de pelear una plaza para ir al Mundial», ha señalado Llana, que lamenta no haber podido ni siquiera luchar por ese hueco. «Después de la Universiada, pensé que iban a contar conmigo y dejarme pelear esa plaza, pero no ha sido así», lamenta la leonesa.

Pese a todo, ha seguido «disfrutando» de la rítmica, pero desde otro prisma, si bien es cierto que también ha lanzado una queja sobre las valoraciones de algunos de sus ejercicios. «En ocasiones, un ejercicio muy bueno no se refleja con una nota a su altura y una actuación no tan buena tiene mejor valoración», ha explicado.

Descartada la presencia en los Juegos Olímpicos☺

La gimnasta del Ritmo prevé incorporar «nuevos ejercicios» a su rutina en 2020, aunque aún no ha definido cuáles y descarta la opción de estar en Tokio 2020.

«La plaza olímpica se conseguía en este Mundial y las oportunidades se han acabado, porque la otra vía podría ser con grandes actuaciones en las Copas de Europa pero, viendo la cantidad de gimnastas europeas ya clasificadas, es inviable», asegura Llana.

Por último, la leonesa espera cerrar este año 2019 revalidando, por tercer año consecutivo, el título de la Liga Iberdrola con el Club Ritmo, cuya fase final se disputa a finales del mes de noviembre.