El leonés David García Ferreras se corona campeón del Mundo de pesca David García Ferreras, con la bandera española en Italia. Italia puso los galones a la gesta de este experto pescador en la categoría de salmónidos mosca | «Todavía estamos intentando asimilarno, es un sueño para cualquiera» N. BARRIO León Sábado, 22 septiembre 2018, 12:40

Los nervios y la emoción aún siguen a flor de piel. Solo han pasado unas horas de la gesta y cuesta empezar a creérselo. «Todavía estamos intentando asumirlo, es un sueño para cualquiera», confesaba en conversación telefónica el leonés David García Ferreras, flamante campeón del Mundo de pesca de salmónidos mosca individual y por equipo.

El doblete se cuajó en Italia, concretamente en la zona de los Alpes Dolomitas. En este paisaje escarpado el combinado nacional logró firmar el título mundial, algo que para el leonés es clave. «En equipo luchábamos por ganar, siempre hay tres o cuatro equipos que están en cabeza, pero sin el esfuerzo de todos los que formamos parte ésto no habría sido posible», explica a leonoticias.

La XXXVIII edición del campeonato fue especialmente ajustada. De hecho, David ni siquiera cuando acabó la prueba se vio ganador por la gran rivalidad que se vio en el río. «Cuando estás en acción no sabes en qué puesto vas, tienes que esperar hasta que acabe pero yo no me imaginaba esto», declara.

Pero claro, David García Ferreras logró clavar la última manga, sacando casi una treintena de capturas. Suficiente para coronarse campeón del mundo, un título que espera que sirva para dar más a conocer el mundo de la pesca.