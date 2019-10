El León Rugby Club, listo para el inicio de temporada El Rugby Ávila y el CR Salvador serán los rivales de los distintos equipos de los leoneses LEONOTICIAS León Miércoles, 2 octubre 2019, 12:20

El León Rugby Club, tras una intensa pretemporada, está preparado paracomenzar la liga en las respectivas categorías en las que va a participar este año.

En categoría senior tanto el equipo masculino como el femenino debutarán este sábado como locales en el Área Deportiva de Puente Castro. El ULE Toyoa León será el primero en comenzar la competición enfrentándose a partir de las 15:00 horas al Rugby Ávila. A partir de las 18:00 horas serán las chicas de Loveny Enary las que debuten en la Liga de Castilla y León enfrentándose al CR Salvador.

Pero la actividad del fin de semana no queda ahí porqué también es tiempo para el debut de las categorías inferiores del club. El RBH Global León Rugby Club, en categoría sub 16, jugará el sábado a partir de las 12:30 horas contra el Palencia Rugby. El equipo sub 14 participará en la primera concentración de la temporada que se celebrará en Salamanca junto los equipos del CR Salvador.