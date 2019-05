El León Pádel Club abandona la LAP por sus «discrepancias» con la federación autonómica Jugadores del León Pádel Club. El club leonés denuncia que le han dado por perdido un partido del playoff para la permanencia en Segunda División pese a no haberse disputado ya que siguen recurriendo la decisión de no expulsar al UVA por «incumplir el reglamento» LEONOTICIAS León Sábado, 4 mayo 2019, 13:27

El León Pádel Club ha dicho basta y, pese a que aún tienen que disputar las eliminatorias para evitar el descenso a la Tercera División de la Liga Autonómica de Pádel (LAP), han emitido un comunicado en el que informan de su renuncia a disputar cualquier tipo de partido en lo que resta de temporada y que no volverán a participar hasta agotar todas las alegaciones posibles en su pleito con la Federación de Pádel de Castilla y León.

El motivo es que el club leonés ha comprobado que les han contabilizado como perdido el primer partido de esta eliminatoria ante el Pink-CMM sin haberse jugado, después de haber esperado y haberse demorado su respuesta a los diferentes recursos interpuestos por el «fraude» ocurrido en su último enfrentamiento de liga regular ante el UVA, como ya informó este medio. «Tienen prisa para que se jueguen los playoff, pero este caso aún no está cerrado y no deberían comenzar aún».

Por ello, ese partido no se ha disputado y han elevado hasta el Tribunal Deportivo de Castilla y León la denuncia sobre la no sanción total al UVA «por una infracción que la Federación de Castilla y León y el LAP reconocen, pero no les han castigado como dicen los reglamentos».

El LPC afirma que no se siente «representado ni amparado» por la Federación, por lo que «renunciamos a jugar todo enfrentamiento relacionado con esta competición hasta que se hayan agotado todas las alegaciones relacionadas con el expediente abierto».