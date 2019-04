Gran sabor de boca para la Escuela Robher Asesores León RC en un fin de semana completo Semifinales, Concentración de Edades y amistosos de las selecciones regionales han copado la actualidad de un deporte que no deja de crecer en León LEONOTICIAS León Miércoles, 3 abril 2019, 10:52

Un buen fin de semana. A veces los resultados no lo son todo y el final de marzo no ha podido ser más positivo para la cantera leonesa del oval. La Escuela Robher Asesores León Rugby Club ha sido protagonista en varios puntos de la geografía española. Semifinales, Concentración de Edades y amistosos de las selecciones regionales han copado la actualidad de un deporte que no deja de crecer en León.

El punto fuerte del fin de semana llegó con el sub-18 de la entidad. Los pupilos de Sara Arias no pudieron acceder a la final de la Liga Norte después de caer 41-5 ante el Real Oviedo. El XV leonés se encontró con un equipo muy aguerrido y fuerte físicamente que llevó el peso del encuentro. Excelente temporada de la Escuela Robher Asesores León Rugby Club que buscará la tercera plaza ante el Gijón RC, que cayó en la otra semifinal frente al UBU Aparejadores.

Sin dejar la competición de clubes, los sub-12 y sub-14 de la Escuela Robher Asesores León Rugby Club se desplazaron a Ponferrada para participar en una nueva Concentración de Canteras. En el caso de los más pequeños vencieron a uno de los equipos de El Salvador y cayó ante otro del mismo club. Por su parte, los mayores de la entidad cedieron en esta ocasión ante el Club de Rugby El Salvador y al Aparejadores Rugby Burgos.

En el caso de Thais Presa, Aroa Presa, María Balbuena, Nayara Cabrera, Olga Robles y Alicia Cobo, todas ellas participaron en el duelo amistoso entre las selecciones de Castilla y León y Madrid. Las jugadoras del sub-16 y sub-18 de la Escuela Robher Asesores León Rugby Club estuvieron presentes en el encuentro celebrado este sábado en el Campo de Rugby de Puerta de Hierro.