Gimnasia Rítmica El Club Ritmo inicia la conquista del Campeonato de España Ocho gimnastas del club leonés buscarán la corona nacional en Mallorca LEONOTICIAS León Jueves, 20 junio 2019, 10:59

El Club Ritmo se prepara para la conquista del Campeonato de España. Como viene siendo habitual en los últimos años, dos semanas consecutivas de Nacionales, primero con el individual y después con el de Equipos y Comunidades. Once días en los que las pupilas de Ruth Fernández tratarán de revalidar ese trono nacional como club más laureado que llevan ocupando casi dos décadas.

Serán ocho las gimnastas que representarán a la pujante rítmica leonesa en Palma. Ocho gimnastas y todas ellas con opciones de pisar el podio en una cita que comienza el jueves 20 de junio y se completará el domingo 23 de junio.

Nada menos que tres pupilas de Ruth Fernández estarán en la categoría de Sénior Honor que este año reunirá a más de una decena de gimnastas. Todo un récord para una categoría que no hace mucho se las veía y deseaba para juntar a tras gimnastas sobre el tapiz. Una cita muy igualada en la que Sara Llana tratará de pelear por un título absoluto al que no va a renunciar de antemano Paula Serrano, ni la argentina Sol Martínez, que puede competir en el concurso completo –ella no hará las mazas-, pero que no podrá clasificarse para las finales por aparatos de la jornada de clausura.

Con la igualdad que hay en Sénior Honor todo apunta a que el Campeonato de España se auna carrera por eliminación en la que quien vaya fallando perderá sus opciones de alcanzar un oro que será para una gimnasta con calidad y sin fisuras en sus cuatro ejercicios.

La otra representante del Club Ritmo en categoría de Honor, aunque en su caso en edad júnior es Carla Vilasánchez. La coruñesa de Ares ha acabado de explotar en su tercer año trabajando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León. Se ha quedado fuera del equipo nacional pero en Palma tratará de demostrar que está al nivel de las mejores gimnastas españolas de su edad.

Las otras cuatro gimnastas del Club Ritmo que se han desplazados a Palma son las infantiles Sandra García y Andrea Fernández y las alevines Andrea Corral y Marta Castillo, todas ellas con los tres aparatos que se disputan en sus categorías de edad.

Salvo Carla Vilasánchez, Sara Llana y Paula Serrano, que entrarán en liza el viernes 21, el resto empezarán a cometir en la jornada inaugural del campeonato del jueves 20 de junio.