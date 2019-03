Cto. Mundo Cross Blanca Fernández: «Llego al Mundial en el mejor momento de mi vida» La atleta leonesa afronta este sábado su primer Campeonato del Mundo de Campo a Través con el reto de ser «la segunda mejor española» DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 27 marzo 2019, 17:55

El sábado cumplirá un sueño más. Blanca Fernández disputará su primer Campeonato del Mundo de Campo a Través en Aarhus (Dinamarca) donde, a partir de las 13:00 horas, se convertirá en la primera leonesa que disputa un Mundial de esta modalidad.

«Mi vida y mis rutinas no han cambiado mucho, he seguido entrenando normal», señala Blanca Fernández, que tomará rumbo a Dinamarca a las 5:00 horas de este jueves. La leonesa no ha querido cambiar nada en su preparación de camino al Mundial, al que llega «en el mejor momento de mi vida».

Pero advierte que estas fantásticas sensaciones no equivalen a que esté en los primeros puestos. «Es el terreno de las africanas y creo que el papel de las españolas, salvo Gebre, será discreto», añade Fernández que se marca como reto personal «ser la segunda mejor atleta del país» por detrás de la propia Gebre.

Las complicaciones del cross

Lo que tiene claro es que ya es un éxito estar en este Mundial, al que va «poca gente y tenemos mucho tiempo para prepararlo». «Es muy complicado, porque todos, desde el 800 metros hasta la maratón, participan. Te pegas con todo el mundo y hay muchos factores que influyen», apuntan.

Llega a este Mundial después de un invierno complicado, con lesiones, por lo que da «todavía más valor» a este logro. «Cuando tocas fondo, todo lo bueno que pasa después tiene mucho más valor», asegura.

En el circuito de Aarhus, «muy similar al del Campeonato de España de Cross de Cáceres, con muchas cuestas y curvas», espera poder estar «entre las 20 mejores europeas». Pero lo toma con cautela, ya que será la segunda vez que corra 10 kilómetros después del Nacional de Cáceres.

Tras el Mundial, dudará entre tomarse un descanso o aprovechar su gran estado de forma para tratar de hacer una buena marca en una prueba de fondo de cara al Mundial de Doha de octubre.