Liga de Naciones Dalic: «Ahora España tiene un juego más vertical» El seleccionador croata, Zlatko Dalic, en rueda de prensa en Elche. / EFE El seleccionador croata reconoció que no tiene intención de volver a ver la final del Mundial en su vida: «Es algo muy doloroso» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 10 septiembre 2018, 21:40

Zlatko Dalic, el seleccionador nacional croata, llegó antes a su rueda de prensa y escuchó la parte final de la rueda de prensa de Ivan Rakitic. Dalic, que insiste en la necesidad de construir algo nuevo pensando en la Euro 2020 y olvidar el histórico Mundial de Rusia, pide agresividad a su equipo en el debut ante España en la Liga de Naciones. «Si queremos hacer algo ante ellos tenemos que ser mejores que en Portugal (1-1 en Faro), ser más agresivos, la lucha estará en el centro del campo, y el que domine el centro de campo ganará el partido. Será un partido importante y difícil contra un rival que hace tres días ganó, lo que les da confianza», explicó el seleccionador que detalló el tipo de partido que espera tras ver el debut de la nueva España en Wembley. «Luis Enrique ha insinuado que jugarán con presión alta, nosotros lo esperamos y tenemos que saber como contrarrestar eso. Habrá que estar más encima, la selección española sigue teniendo mucha posesión de balón, pero ahora es más vertical, tiene jugadores que entran más a los espacios, así que tenemos que ser más agresivos, muy encima», explicó.

El histórico Mundial en Rusia supuso el final de la carrera internacional del portero Danielj Subasic, el delantero Mario Mandzukic o el defensa Vedran Corluka. «Ahora intentaremos dar la oportunidad a jugadores nuevos que sustituyan a los que se han ido y esto es una oportunidad en esta Liga de Naciones», que considera «importante», aunque recalcó que el objetivo será la clasificación para la Eurocopa de 2020.

Dalic reconoció que no tiene intención de volver a ver la final del Mundial en su vida -«Es algo muy doloroso», reconoció-, ya que le trae malos recuerdos y elogó el juego de España: «La selección española tiene como siempre mucha posesión pero ahora tiene un juego mas vertical, con jugadores que entran en los espacios como Rodrigo, delanteros mas rápidos y agresivos». Dalic no tiene sin embargo miedo y recuerda que Croacia tiene «carácter, hemos trabajado mucho y a veces tuvimos suerte pero esta acompaña a los valientes».

Dalic se refirió a su nominación a mejor entrenador del año, y no ocultó que el «gran honor» que es para él «haber llegado a estar entre los mejores entrenadores pero lo tengo que agradecer a mis jugadores porque si no hubiéramos llegado a la final en Rusia no estaría entre los tres mejores, para nosotros es mas difícil optar a estos premios. Los entrenadores croatas son muy buenos pero desgraciadamente no llegamos a los equipos grandes».

El seleccionador croata, que adelantó que pese a las molestias de Vida podrá jugar, elogió esta nueva competición. «Me parece que este es un torneo fantástico que nos da la oportunidad de jugar contra España. No hemos llegado aquí para empatar o perder sino para ganar. Sé que España no ha perdido en 15 años en partidos clasificatorios pero hemos jugado contra la estadística y lo seguiremos haciendo», recalcó.