Fase de clasificación Parejo: «Pongo la mano en el fuego por todo el Valencia» «Estoy ya recuperado de las molestias que tuve en la final de la Copa», dice el centrocampista que aunque recuerda que «jugar sobre hierba artificial es un inconveniente» pero «no puede ser una excusa» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Torshavn Enviado especial Jueves, 6 junio 2019, 21:23

Ningún jugador de las cinco grandes ligas ha disputado tantos minutos en un club como Dani Parejo esta temporada. Acabó lesionado la campaña en la final de Copa ante el Barcelona pero está recupero y se siente listo para jugar contra Islas Feroe y también ante Suecia, en un Santiago Bernabéu que durante mucho tiempo fue especial para él. «Es un orgullo estar en la Selección por segunda vez consecutiva. Gracias a mi trabajo estoy aquí, y es un orgullo. No entiendo otra forma de jugar que cómo entiendo y leo el juego. La selección ha tenido magníficos jugadores en los últimos años. El fútbol pone a cada uno en su sitio. Tengo 30 años, estoy aquí y me toca disfrutar. Cuanto más tiempo esté, mejor. El jugador inteligente se sabe amoldar a todo tipo de situaciones. De la mejor manera que se puede venir a la selección es después de meternos en Champions y ganar la Copa. Me encuentro muy bien», dijo antes de hablar sobre el terreno de juego del Torsvollur.

«Es verdad que es césped artificial y no estamos hechos a jugar ahí y es un inconveniente por la falta de costumbre. No debe ser excusa para el partido. Algún partido de Copa he jugado en hierba artificial. No recuerdo, hace tiempo. No estamos acostumbrados a este tipo de superficie. No sabía que había un campo de césped artificial en Las Rozas», dijo quitando importancia a que hayan mantenido el plan habitual de sesiones.

Parejo ha participado en ellas sin problemas. «Estoy ya recuperado de las molestias que tuve en la final de la Copa. Estos dos partidos son importantes y exigentes, y el premio de la Eurocopa es magnífico», recordó antes de insistir en que se siente igual de cómodo de interior, posición en la que jugó ante Noruega en Mestalla, o de mediocentro con doble pivote. «Hay pequeños matices pero me siento cómodo en ambas. Siempre he creído en mí, en mi forma de jugar, de ver el fútbol, mi estilo», apuntó.

Tajante con la Operación Oikos

El capitán del Valencia tampoco tuvo reparo en hablar de la 'Operación Oikos' en la que se habla del Valladolid-Valencia. «Pongo la mano en el fuego por mí, mis compañeros y por el club, por todo el Valencia. No hemos tenido nada que ver, y el tiempo podrá a cada uno en su sitio».