Selección Femenina Jorge Vilda: «La lista del Mundial está abierta todavía» La seleccion 'sostenible' española, en el Parque Eólico de Maranchón. / Javier Varela «Hemos dado permanentemente pasos adelante y nuestro siguiente objetivo es estar en el 'Top Ten'», confiesa el seleccionador JAVIER VARELA Maranchón, Guadalajara Jueves, 16 mayo 2019, 20:01

La selección española de fútbol tiene la cabeza puesta en el próximo Mundial de Francia, que comienza el 7 de junio. Pero en plena preparación y antes de mediarse este viernes a Camerún, se dio una vuelta por los campos de Castilla para ver cómo se sentían Don Quijote y Sancho Panza cuando luchaban contra los molinos de viento, en el Parque Eólico de Maranchón, en Guadalajara, de la mano de Iberdrola.

«Espero que no haya esta diferencia de altura –señalando a un molino- entre los demás equipos y nosotras», decía entre risas Irene Paredes, capitana de la selección. «Sabemos que tienen más experiencia algunas selecciones, pero no tenemos miedo a nadie», dijo acordándose del caballero y su escudero cervantino.

Más serie se mostró Jorge Vilda, que el próximo lunes tendrá que dar la definitiva lista de 23 jugadoras que estarán en el Mundial para jugar, en la primera fase, ante Sudáfrica, Alemania y China. Una lista en la que no tiene dudas: «Más que dudas es que está abierta todavía. Tenemos que ver lo que sucede Ante Camerún y lo que pasa en la final de la Champions del Barcelona. El domingo por la noche se cerrarán todas las incógnitas y el lunes 20 a las 11:30 estará dada», decía sin dar demasiadas pistas.

Y es que el seleccionador sigue con su filosofía de partido a partido sin salirse del guión y sin pensar más allá que en el siguiente objetivo. «El fútbol es de presente y futuro próximo. El mensaje que se les da a las jugadoras es que se centren y preparen para el siguiente entrenamiento». «Funcionamos a corto plazo, sino creo que nos equivocamos», decía cuando se le preguntaba por el objetivo de la selección en el Mundial.

Camerún, con la mente en Sudáfrica

Precisamente Camerún será el rival este viernes, una selección con características parecidas a Sudáfrica, con la que España debutará en la cita mundialista. «Es una selección africana, una selección potente, rápida y fuerte físicamente. Será una buena experiencia para las jugadoras que vayan al Mundial», reconocía Vilda. Una opinión que compartía la capitana, que veía en el duelo ante Camerún «un partido que nos servirá para conocer la forma de jugar de un equipo africano y una oportunidad para que le gente se siga mostrando».

Irene Paredes se refería a esas jugadoras jóvenes que están en la lista de estos partidos amistosos previos a la lista definitiva y que deben verlos como una oportunidad para convencer al seleccionador, aunque muchas de ellas se queda en a las puertas de la cita mundialista. «La motivación de llegar a la selección absoluta siempre es máxima. Las que no vayan a estar en la lista de 23 saben que no es el fin, el Mundial no es el fin, el fútbol volverá en agosto que habrá otra convocatoria. El fútbol no para», decía Vilda para poco después confesar que entiende la presión porque «el Mundial es el mayor escaparate en que el todas quieren estar».

De lo que nadie duda es de la evolución de la selección desde que está Jorge Vilda al mando. «Hemos dado permanentemente pasos adelante y nuestro siguiente objetivo es estar en el 'Top Ten'», reconocía con humildad. «Tenemos un equipo con más experiencia y algunas de nuestras jugadoras estén entre las mejores del mundo. Ahora hay que demostrarlo en una gran competición como es un Mundial».