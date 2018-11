Reacciones Brais Méndez: «La Euro 2020 no es una carrera de aquí a mañana» El centrocampista del Celta de Vigo marcó el gol de la victoria en su debut con la absoluta, en el último partido de 2018 y antes del camino a la Eurocopa COLPISA Madrid Domingo, 18 noviembre 2018, 23:21

La selección española venció a Bosnia en su vuelta a Las Palmas tras once años sin jugar en la isla. El centrocampista del Celta de Vigo, Brais Méndez fue el encargado de adelantar a España ya entrada la segunda parte. «Ha sido un equipo intenso, complicado de hacer ocasiones y al final hemos conseguido meter un gol», valoró el de Mos que vivió un debut con la absoluta que seguramente nunca olvidará. «Estoy muy contento con el debut y qué mejor manera de debutar que ayudando al equipo», opinó el centrocampista, que marcó en su debut al igual que había hecho hace dos años en Wembley su compañero Iago Aspas.

Un encuentro en el que el seleccionador ha decidido apostar por nuevas caras, haciendo debutar hasta a cuatro jugadores durante los noventa minutos. «El seleccionador está pendiente de todos, tanto de los jóvenes como de los mayores. Somos conscientes de que en cualquier momento te puede llamar y esto es un estímulo», indicó el jugador.

También valoró como «complicado» el hecho de pasar a la 'final four' si se hubiera dado el empate entre Croacia e Inglaterra. Un choque que, según el futbolista «no dependía de nosotros». «Sabíamos que iba a ser complicado, los dos equipos se jugaban el pasar, sabíamos que no dependía de nosotros y nos hemos centrado en el partido de hoy que iba a ser complicado»

Una victoria siempre es positiva para cerrar un 2018 complicado para el combinado nacional, que no volverá a vestir la elástica roja hasta el próximo mes de marzo, cuando se jugarán los primeros partidos oficiales camino de la Eurocopa 2020. Un objetivo que no es fácil pero ante el que «están tranquilos». «Sabemos que no es una carrera de aquí a mañana, que es algo largo y estamos tranquilos, con el míster», aseguró el centrocampista.