Primer duelo de necesidades en La Eragudina

Es muy pronto aún, pero urge ganar. El Atlético Astorga se aferra a su gente, a su Eragudina, para sumar sus primeros puntos de la temporada ante el Coruxo (sábado, 18:00 horas).

Los de Lago, que han sufrido dos derrotas ante dos equipos llamados a pelear por las plazas de playoff, como son el Real Ávila y el Salamanca, quieren redimirse de estos tropiezos ante el conjunto vigués, un clásico de la antigua Segunda B y, ahora, de Segunda RFEF.

Después de dar una buena imagen en estos dos encuentros, los astorganos buscan culminar esas sensaciones con una victoria ante el conjunto gallego.

La mala noticia para los de Lago será la baja de Chris Bueno, que sufre una lesión de larga duración que le tendrá apartado del césped prácticamente todo el curso.

Enfrente estará el Coruxo, que empató (1-1) en su único partido a domicilio del curso, ante el Langreo, pero cayó en O Vao, su campo, ante el Deportivo Fabril la pasada semana por 0-2.

