Liga de Naciones Portugal tira de oficio para conquistar la Liga de Naciones Los jaugdores de Portugal celebran el gol de Guedes. / Afp Un gol de Guedes dio el título a la selección lusa, superior a Holanda y muy ambiciosa durante una hora para adjudicarse su segundo título AMADOR GÓMEZ Madrid Domingo, 9 junio 2019, 22:44

Gracias a un gol de Gonçalo Guedes, titular en la final en detrimento de la nueva perla del fútbol luso, Joao Félix, y a las intervenciones decisivas de Rui Patrício, Portugal conquistó este domingo la primera edición de la Liga de Naciones ante Holanda, sorprendente aspirante a la nueva competición creada por la UEFA y dominada hasta el gol por una selección con bastante más oficio, superior al rival y muy ambiciosa durante una hora de partido. Tras el triplete de Cristiano Ronaldo a Suiza en las semifinales, no necesitó la selección portuguesa en la final la capacidad resolutiva del crack para adjudicarse su segundo título tras la Eurocopa de 2016, porque el equipo de Fernando Santos consiguió anular las vías de creación del rival y aplacar el empuje de la joven Holanda hasta que se adelantó y encontró su objetivo, después de haber hecho méritos durante la primera parte para haber marcado más de un gol.

1 Portugal Rui Patrício, Semedo, Rúben Dias, Fonte, Guerreiro, Bruno Fernandes (Moutinho, min. 82), Danilo, Carvalho (Neves, min. 93, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Guedes (Rafa Silva, min. 75). 0 Holanda Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Roon (L. De Jong, min. 82), De Jong, Wijnaldum, Berfwijn (Van de Beek, min. 60), Depay y Babel (Promes, min. 46). Gol 1-0: min. 60, Guedes. árbitro Undiano Mallenco. Tarjeta amarilla a Dumfries. Incidencias Final de la Liga de Naciones disputada en el estadio Do Dragao de Oporto.

Le faltó puntería a Portugal hasta que un derechazo del valencianista Guedes hizo justicia, culminando una de las muchas contras desplegadas por los lusos, aunque la selección de Fernando Santos combinó las acciones de robar y correr con las de la elaboración del juego. Sin embargo, sí que se echó muy en falta fútbol en Holanda, con De Jong frenado en el centro del campo y un ataque demasiado timorato que obligó a Roland Koeman a retirar a dos de sus miembros cuando aún no había goles. Portugal no pudo contar con el lesionado Pepe en el centro de la defensa y cometió algunos errores atrás que obligaron a Rui Patrício a lucirse y a evitar que su equipo, relanzado por la afición en Oporto, encajase un gol antes o después del 1-0. Sin embargo, algunas de las numerosas ocasiones de las que dispuso la selección lusa tenía que acabar en gol, después de 11 remates en la primera mitad (cuatro de ellos a puerta), con Bruno Fernandes como gran acaparador de los disparos a la portería de una Holanda sin mordiente que reaccionó demasiado tarde.

La selección de Koeman no despertó hasta que se vio por detrás en el marcador, y fue porque Portugal, que tenía el partido muy bien estudiado de principio a fin, se lo permitió. Fue marcar Guedes tras un gran pase de Bernardo Silva, cuando la selección local estaba precisamente pasando por un momento irregular, y echarse atrás Portugal y Holanda irse arriba. Incluso Cristiano Ronaldo, que siempre responde con Portugal, decidió alejarse de la zona de ataque y colaborar defensivamente con sus compañeros, porque se esperaba en la recta final la avalancha de los holandeses, pero no hubo continuidad. A pesar de la falta de fluidez en el juego de Holanda, la selección de Koeman tuvo sus oportunidades, pero el veterano portero luso impidió que el partido se fuese a la prórroga en un duelo en el que fue clave, no sólo el talento y el gol, sino también la experiencia.