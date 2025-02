Munuera Montero: «Mi familia es la que más está sufriendo, mis padres no se merecen esto»

Javier Varela Madrid Miércoles, 19 de febrero 2025, 07:29 | Actualizado 07:51h. Comenta Compartir

El árbitro José Luis Munuera Montero sigue en el ojo del huracán. El colegiado andaluz no dirigirá partidos, ni estará en la sala VOR el próximo fin de semana, y, sobre todo, que se encuentra bajo sospecha e investigado por la propia FEF por un supuesto conflicto de intereses entre su profesión de árbitro y sus negocios empresariales, ya que supuestamente está vinculado a una empresa que mantenía relaciones comerciales con instituciones y clubes. Munuera compartió un extenso comunicado en la noche de este martes en respuesta a las informaciones en el que explica el funcionamiento de la misma y asegura que dicha empresa «no ha facturado ninguna cantidad de una entidad deportiva».

«En estos últimos meses ha quedado evidenciado el ataque desmesurado hacia el colectivo arbitral, en esta última ocasión siendo yo el protagonista», arranca un texto del colegiado que sufrió amenazas de muerte tras su arbitraje en el Osasuna-Real Madrid. A partir del segundo párrafo se centra en la explicación del funcionamiento de la empresa de la que presuntamente figuraba como 'fundador' en la red social LinkedIn. «La empresa Talentus Sports Speakers, empresa participada por el colegiado José Luis Munuera, no ha facturado desde su creación ninguna cantidad a entidad deportiva alguna, ya sean Clubes, federaciones o empresas de la industria del deporte», recalca sobre una compañía creada «hace menos de un año» que tiene como objetivo «que diferentes deportistas puedan trasladar a distintas organizaciones los valores transversales del deporte».

Además, añade que «el portal de Linkedin Talentus Sports Recruitment tiene como función dar un valor añadido a los potenciales asistentes de las charlas dando a conocer numerosas ofertas de empleo». Antes de finalizar, el colegiado reitera en su comunicado que esa actividad «se ha realizado en todos los casos sin contraprestación alguna por parte de las empresas, clubes u organizaciones» y amenaza con tomar acciones legales.

«¿Controlamos la violencia o la promovemos?»

Horas más tarde quiso dar explicaciones en el programa 'El Partidazo' de Cope en el que aseguró que «estamos muy tranquilos y queremos desmentir la cantidad de calumnias que se han dicho hoy». Además, el colegiado andaluz reconoció que «en la vida me ha pagado un duro ninguna entidad deportiva, nunca, jamás« y desveló que »mañana (por este miércoles) le mandaré a la FEF las facturas de las conferencias que he hecho. Cero euros, cero vinculaciones con ninguna entidad».

Munuera Montero sí quiso denunciar que «hay otros intereses de otro tipo que llevamos meses sufriendo. Hoy me ha tocado a mí, pero ¿cuánto tiempo lleva el comité sufriendo estos ataques?». Además, desveló que «están vilipendiando a mis sobrinos, están reventando a mis nueve hermanos, mi padre de 80 años ha ido hoy a misa y... mejor me callo. ¿Qué estamos creando? ¿Cómo podemos mostrar en un periódico las barbaridades que estamos diciendo? ¿Estamos locos? ¿Controlamos la violencia o la promovemos? Esto se está yendo de las manos. ¿Qué deporte estamos creando con el fútbol?»

El árbitro relató cómo había vivido la jornada de este martes después de que se conociera la denuncia por posible conflicto de intereses: «Ha sido un día movido, cuando vi la noticia fui el primero en llamar a la FEF y ponerme en sus manos para agarrar todo este bulo y mentiras que se han vertido. Llevamos unos meses acostumbrados... He sido parte activa y directa para que se aclare cuál es la empresa que dirijo«. A pesar de todo lo vivido, mantiene la calma y se reafirma: »Estamos muy tranquilos, con ganas de aclarar las cosas y desmentir las calumnias y falsedades que se han vertido hoy. Cuando he visto la noticia he dicho 'esto no puede ser'. He llamado a la FEF y, el primero que haya vertido una información falsa sobre mi persona, va a ir para adelante. Ya está en mi despacho de abogados»

«Louzán me ha llamado para mostrarme su apoyo«

En su participación en el programa reconoció que «llevo dando conferencias desde hace muchos años. Intento transmitir a la gente joven los valores del arbitraje. Como llevo mucho tiempo haciéndolo, se me ocurrió hacer una empresa. Llevo un año, yo y más deportistas damos conferencias a empresas de todo tipo«. Además, aclaró que »como servicio extra, y por ahí ha venido todo el lío, de forma gratuita nosotros a la gente que va a eses conferencias, damos un servicio gratuito en Linkedin y sin ningún tipo de vinculación, que quede claro, ni económica ni de contacto, en el que hacemos una base de datos con las ofertas de empleo que genera el deporte, baloncesto, tenis, fútbol... para que los jóvenes que han hecho un posgrado en deporte tengan un sitio referente para poder ver esas ofertas de empleo. Punto y final. No hay nada más».

Munuera Montero desveló que ha recibido el apoyo de la Federación y de su presidente: «Louzán me ha llamado para mostrarme su apoyo«. »Ojalá que pronto salga lo que tenga que salir. No hay nada. Llevo años dando conferencias e hice la empresa para el futuro, ya que me queda poco tiempo en el arbitraje. Llevamos menos de un año, he dado cuatro o cinco conferencias y ya está, no hay nada más. Transmito los valores del arbitraje a la gente joven. Esa es mi única intención», insistió en su defensa.

En algunos medios de comunicación se publicó este martes que el colegiado tiene un mural de Messi en su casa, algo que desmintió el Munuera Montero. «¿El mural de Messi? Yo no vivo allí y no tengo la oficina allí. Esa es la sede fiscal de otra empresa que comparte el socio«. »No hay nada raro. No tengo nada que esconder, está todo aclarado y saldrá la noticia de que está todo explicado. Cada uno podrá formar una sociedad lícita y transparente con la gente que considere, ¿cuál es el problema?», señaló.

«No me han pedido que lo deje porque saben que es imposible»

El colegiado andaluz confirmó haber recibido insultos en las redes sociales tras el arbitraje en Pamplona y «antes de que me volvieran a poner cien mil mensajes de amenazas de muerte o insultos, he silenciado la cuenta de Linkedin para que no volviera a pasar lo mismo«. »No tengo miedo«, señaló, aunque aclaró que ha silenciado los mensajes »por mi protección y por la de mi familia. Ellos están fatal, muy preocupados. No me han pedido que lo deje porque saben que eso es imposible«. »Mis padres no se merecen esto», añadió

Sobre el arbitraje de Pamplona reconoció que «no le he dado ninguna vuelta a lo del sábado. Ahí no voy a entrar. Que la gente no se crea todo lo que lee. Hay que intentar ayudar. He sacado el comunicado porque no aguantaba más. Vas por la calle... ¿pero adónde queremos llegar?». Munuera, eso sí, quiso enviar un mensaje al mundo del fútbol en defensa de los árbitros. «Que nos miren con el mismo respeto que a los clubes, jugadores y entrenadores«, pidió. »Somos profesionales como la copa de un pino, hemos trabajado muy duro en muchas categorías, a mí me costó llegar veinte años llegar a Primera. Lo que queremos hacer es dignificar el arbitraje, trabajar para que no haya errores, llevarnos lo mejor posible con los clubes, que se entiendan los criterios cada vez mejor, que vayamos todos en el mismo barco. Pedimos respeto«, sentenció.

Por último, quiso normalizar los fallos en el arbitraje porque «somos profesionales que tenemos familia, que queremos lo mejor para el fútbol y no queremos fallar. Mientras Munuera Montero esté en el campo o en el VAR, va a seguir cometiendo errores«. »Si la gente pensaba que con el VAR se iban a acabar los errores, estaba equivocada«, señaló, porque »mientras seamos personas vamos a seguir cometiendo errores, que quede claro. El VAR no lo hemos puesto nosotros, lo han puesto los equipos»

En lo que no quiso entrar fue en su ausencia en la próxima jornada de Liga, en lo que parece un claro castigo por su actuación en El Sadar. «No me toca pitar este fin de semana. Somos veinte árbitros, hay diez partidos en cada jornada. Yo pité la semana pasada, a priori no me toca esta semana«. »Yo soy el primero que he querido directamente dar un paso al frente y apartarme, hasta que esto no se aclare entiendo que no me den partido», finalizó