El Lugo frena la ilusión de la Deportiva

Borja Pérez Domingo, 23 de marzo 2025, 19:32

No fue el mejor día de la Deportiva. Los de Javi Rey, que llegaban al encuentro sabiendo que podrían recortar puntos al líder tras su empate y al resto de competidores por la segunda plaza, no lograron tumbar a un CD Lugo que tuvo las ideas muy claras en todo momento (0-1).

El cuadro blanquiazul dominó con claridad la primera parte, sumando algunas opciones claras de ponerse por delante, pero los lucenses se adelantaron tras el descanso para acabar quedándose con la victoria.

SD Ponferradina Prieto: Carrique, Andújar (Lancho, min. 74), Novoa, Álvaro Ramón; Yeray (Mula, min. 74), Markel Lozano (Esquerdo, min. 60), Doue, Álvaro Bustos; Álex Costa (Pau Ferrer, min. 86), Borja Valle (Cortés, min. 60) 0 - 1 CD Lugo Cacharrón; Lizancos, Juan Rodríguez, Erik Ruiz, Zoilo; Guille Perero (Marcos Sánchez, min. 68), Yayo, Roger, Jon Cabo (Vidal, min. 79); Reniero (Vaquero, min. 89), Raúl (Mendoza, min. 79) Goles 0-1, min. 49, Jon Cabo.

Árbitro Camacho Garrote. Amonestó a Jon Cabo y Juan Rodríguez por parte del Lugo.

Incidencias Estadio El Toralín. Jornada 29 del grupo I de la Primera RFEF

La principal sorpresa apareció en las alineaciones iniciales del encuentro, pues Álex Costa regresó a la titularidad más de tres meses después, precisamente desde el enfrentamiento de la primera vuelta ante el CD Lugo en el que, además, fue el único goleador del choque.

El contexto inicial de partido no fue de superioridad de ninguno de los dos equipos. Ambos se mostraron valientes en busca del primer tanto. Por parte de los blanquiazules, Álvaro Ramón acaparó el protagonismo ofensivo en los primeros minutos, con varias opciones de peligro en sus botas.

Yeray lidera los ataques bercianos

El paso de los minutos decantó la balanza hacia el lado lucense, que mantenía un bloque bajo muy marcado y centrado, sobre todo, en evitar las internadas por la zona central del campo.

Ante esta ocupación defensiva, la Deportiva optó por buscar los ataques por banda y, tras la insistencia inicial del lateral zurdo, ahora eran Carrique y Yeray quienes generaban las ocasiones de peligro. El jugador cedido por el Racing se convirtió en el principal baluarte ofensivo y, poco a poco, supuso un «dolor de muelas» para la defensa gallega.

La Deportiva domina con claridad

Por ahí llegaría la primera gran opción de los de Javi Rey tras un nuevo pase de Yeray que remató Álex Costa a la madera. Superada la media hora de encuentro, el dominio era evidente por parte del cuadro ponferradino, sobre todo a través de esa banda diestra.

A pesar de ello, el Lugo, cuando salía, conseguía generar peligro y Jon Cabo tuvo la más clara de los visitantes, obligando a Prieto a intervenir por primera vez. Los lucenses no lograron frenar la sangría defensiva por banda derecha, aunque eso no se vio reflejado en el marcador al descanso.

El Lugo aprovecha sus opciones

A la vuelta de vestuarios, demostrando que el fútbol a veces es muy caprichoso, todo cambió para la Deportiva. Jon Cabo, que ya había avisado en la primera parte con algún disparo, recibió el balón en la frontal y, haciendo gala de su calidad, mandó el balón al fondo de la red en un disparo imposible para Andrés Prieto.

El escenario se puso cuesta arriba para un conjunto blanquiazul que no logró reaccionar en los minutos posteriores. De hecho, el Lugo sumó algunos intentos para duplicar su ventaja y esto obligó a intervenir a Javi Rey con los primeros cambios.

Cortés y Esquerdo saltaron al césped en busca de darle más contundencia en ataque a la Deportiva y el delantero la tuvo en su primer minuto dentro del campo, aunque acabaría mandando el balón fuera. Más allá de los centros que estaba mandando Álvaro Ramón, la Deportiva no se mostraba cómoda en ataque ante un Lugo que replegaba bien.

La Deportiva se va de vacío

El avance de los minutos dibujó el adelanto habitual de un equipo que va por debajo en el marcador, aunque, de nuevo, el Lugo no dejó de lado la opción de contragolpear y Mendoza tuvo la opción de cerrar el duelo.

Finalmente, la Deportiva no fue capaz de incomodar a la defensa rojiblanca y, a pesar de la cantidad de atacantes desplegados sobre el césped, no pusieron en peligro a un Cacharrón muy seguro en todo momento. Los tres puntos se fueron para Lugo tras un partido con dos partes muy diferentes que no supo resolver el equipo de Javi Rey.